Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu: 13 gözaltı

Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı.
Şanlıurfa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 13 kişiyi gözaltına aldı. Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenleyen İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, esrar, eroin ve uyuşturucu hap satışı yaptıkları belirlenen şahısların kaldıkları ikametlerde arama yaptı. Yapılan aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili Halil D., Salih Ş., Kemal A., Levent D., İbrahim Y., İbrahim K., Yakup Ç., Aslı A., Mahmut E., Mustafa U., Ali T., Bakır G. ve Murat K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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