Şanlıurfa'da silahlı kavga: 8 yaralı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, Aslanbaba Mahallesi'nde iki ayrı grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Grupların yakınlarının da karışması üzerine büyüyen tartışma, silahlı, bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada her iki taraftan toplam 8 kişi yaralanarak, ilçedeki ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Polis, inceleme başlattığı olay yerinde geniş güvenlik tedbirleri aldı. Yaralılardan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. (Enver Zencirci / İHA)
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