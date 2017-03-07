Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 22 gözaltı

Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da PKK/KCK terör örgütüne üye oldukları iddiasıyla 22 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından sabaha karşı PKK/KCK terör örgütüne yönelik 26 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda aralarında Kurdi Der'in üye ve yöneticileri ile avukatlarında bulunduğu 22 kişi sosyal medya paylaşımları ile toplantı ve gösterilerde terör örgütünü övdükleri iddiasıyla gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 22 kişinin sorgusu İlçe Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor.

