25.12.2016 18:53 Şanlıurfa'da motosiklet otomobile çarptı: 1 ölü, 3 yaralı

Şanlıurfa'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Şanlıurfa'da motosikletin otomobile çarpması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı.



Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Mardin Karayolunun Sırrın Mahallesinde bulunan kavşakta meydana geldi. İddiaya göre, İbrahim Kaya'nın (22) kullandığı 63 FF 247 plakalı motosiklet, Ahmet E.'nin kullandığı 34 RZ 7817 plakalı otomobile yandan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, otomobildeki yaralılar ise kaza yapan aynı otomobille Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binası Acil Servisine götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılarak Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen yaralıların sağlık durumlarını iyi olduğu öğrenildi.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

