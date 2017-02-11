11.02.2017 14:55 Şanlıurfa'da motosiklet kazası: 2 ölü

Şanlıurfa'da aşırı hız yaptığı ileri sürülen motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da aşırı hız yaptığı ileri sürülen motosikletin devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu 3. kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 63 K 4061 plakalı motosiklet aşırı hız yaptığı iddiasıyla devrildi.

Kazada Mehmet Y.(20) olay yerinde hayatını kaybederken, İbrahim Halil K.(19) ise yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen İbrahim Halil K, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazeler, yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edilecek.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Bekir Basmacı / İHA)

