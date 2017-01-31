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Şanlıurfa'da kar kazalara neden oldu: 2 ölü, 40 yaralı
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Şanlıurfa'da kar kazalara neden oldu: 2 ölü, 40 yaralı

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.

Şanlıurfa'da yoğun kar yağışı nedeniyle meydana gelen trafik kazalarında 2 kişi hayatını kaybederken, 40 kişi de yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, öğle saatlerinden etkili olmaya başlayan kar yağışı nedeniyle Şanlıurfa'da ölümlü ve yaralanmalı çok sayıda trafik kazası meydana geldi. Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu 30. kilometresi GAP havaalanı yakınlarında 10 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.
Yolun kapalı olması nedeniyle sağlık ekipleri kaza alanına ulaşmakta zorluk yaşarken, Şanlıurfa genelinde meydana gelen 100 trafik kazasında ise 40 kişinin yaralandığı öğrenildi.
Kazalarla ilgili soruşturma sürüyor.
(Bekir Basmacı/İHA)


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