Şanlıurfa'da kamuda 3 günlük 'sıcak' tatili

Şanlıurfa'da 45 dereceyi geçen sıcaklar nedeniyle il genelinde hamileler ve engelliler için 3 günlük idari tatil yapıldığı duyuruldu.

Şanlıurfa'da 45 dereceyi geçen sıcaklar nedeniyle il genelinde hamileler ve engelliler için 3 günlük idari tatil yapıldığı duyuruldu.

Şanlıurfa Valiliği tarafından yapılan duyuruda, 45 dereceyi geçen sıcaklar nedeniyle hamile ve engelliler için 3 günlük idari tatil yapıldığı belirtildi. Tatilden kamuda çalışan hamile ile engelliler faydalanabilecek.



ADIYAMAN'DA DA 1 GÜNLÜK İZİN

Sağlık Bakanlığının "Aşırı sıcaklarda alınması gereken önlemler" genelgesi kapsamında, Adıyaman İl Hıfsızsıhha Kurulu olağanüstü toplanarak Adıyaman il ve ilçelerindeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile kadınlar ile raporlu hasta personellere bir günlük idari izin verildiği açıklandı.

Açıklamada hamile bayanlar, rapor ile tevsik edilmek şartı ile şeker, kalp-damar, kronik solunum sistemi hastalıkları, böbrek ve kanser hastalıkları olanlar ile yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanlara 3 Temmuz günü hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gitmesi nedeni ile bir günlük idari izin verildiği belirtildi.

(Şinasi İnan - Fahrettin Çelik / İHA)