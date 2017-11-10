10.11.2017 16:11 Şanlıurfa'da işçileri taşıyan traktör devrildi: 8 yaralı

Şanlıurfa'da işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı. Şanlıurfa'da işçileri taşıyan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa 2'nci Organize Sanayi Bölgesi'nin arkasında bulunan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına ait besi çiftliği inşaat alanında yaşandı. Kablo döşeyen taşeron firma işçilerinin bulunduğu Yunus O.'nun kullandığı traktör, virajı alamayarak devrildi. Kazada traktörün römork kısmında bulunan 8 işçi yaralandı. Olay yerine çağrılan ambulanslarla Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılan işçilerden 2'sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ahmet Kaya - Bekir Basmacı/İHA)

