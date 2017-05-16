Şanlıurfa'da canlı bomba yeleği ele geçirildi

Şanlıurfa'da toprağa gömülü vaziyette canlı bomba yeleği bulundu.
Şanlıurfa'da toprağa gömülü vaziyette canlı bomba yeleği bulundu. Edinilen bilgiye, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Derinkuyu kırsal Mahallesi'nde tarlada çalışan işçiler, bir bölümü toprağa gömülü halde yelek görünce jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, yaptıkları incelemede toprağa gömülü halde bulunan yeleğin üzerinde 9 kilo 190 gram patlayıcı olduğunu belirledi. Kontrollü bir şekilde imha edilen yeleğin hangi örgüt tarafından toprağa gömüldüğünün araştırıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.