06.01.2017 23:14 Şanlıurfa'da bina yangını

Şanlıurfa'da bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken içerideki 9 kişi ise tahliye edildi. Şanlıurfa'da bir binanın birinci katında çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken içerideki 9 kişi ise tahliye edildi.



Edinilen bilgiye göre yangın, Ahmet Yesevi Mahallesi 9822 numaralı sokakta bulunan 2 katlı bir evin birinci katında meydana geldi. Elektrikli sobadan çıktığı iddia edilen yangında dairenin büyük bölümü hasar görürken içeride kalan 9 kişi ise itfaiye tarafından tahliye edildi.



Yangının kesin çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

