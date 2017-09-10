10.09.2017 15:42 Şanlıurfa'da arazi kavgası: 2 ölü

Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Şanlıurfa'da arazi anlaşmazlığı yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Eyyübiye ilçesine bağlı Hacıeyüp kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Mahmut Sarıtaş ve İbrahim Gülmezyüz, arasında arazi yüzünden tartışma çıktı.Tartışma silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine, Mahmut Sarıtaş ve İbrahim Gülmezyüz birbirini vurdu. Sarıtaş olay yerinde hayatını kaybederken, Gülmezyüz ise kaldırıldığı Balıklıgöl devlet hastanesinde tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



