Şanlıurfa'da arazi kavgası: 1 ölü, 8 yaralı

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da iki aile arasında çıkan arazi kavgasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde Suruç ilçesi Zeyrek Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, daha önce aralarında husumet bulunan Çelik ve Çınar aileleri tartışmalı oldukları arazide buluştu. İddiaya göre burada yeniden tartışmaya başlayan aile bireyleri kavgaya tutuştu. Silahların da kullanıldığı kavgada her iki aileden 9 kişi yaralandı.

Olay sonrası çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve ambulans sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla Şanlıurfa ve Suruçta'taki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Abdullah Çelik (65) yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavileri devam ederken bazılarının da hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ve çevik kuvvet polisleri hastanede ve olay yerinde zırhlı araçlarla geniş güvenlik önlemi aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Erhan Subaşı/İHA)