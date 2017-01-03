03.01.2017 13:04 Şanlıurfa'da 155 kilo esrar ele geçirildi

Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan otomobilin yolcu koltuklarında ve bagajında 61 paket içerisinde toplam 154 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken uyuşturucu tacirlerinin rahatlığı ise polisi bile şaşırttı. Şanlıurfa'da polis tarafından durdurulan otomobilin yolcu koltuklarında ve bagajında 61 paket içerisinde toplam 154 kilo 500 gram kubar esrar maddesi ele geçirilirken uyuşturucu tacirlerinin rahatlığı ise polisi bile şaşırttı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa-Mardin karayolunda uygulama yapan Narkotik Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 05.00 sıralarında yolcu koltuklarında tacirlerin uyuşturucu sarmakta kullandığı plastik paketler fark ettiği 27 AZG 26 plakalı otomobili durdurdu. Paketlerin içini açan polisler esrar maddesiyle karşılaştı. Olayla ilgili toplam üç araçta bulunan Tahir Y., Emine P., Engin B. ve Agit O. gözaltına alınırken toplam 61 paket içerisinde 154 kilo 500 gram esrara el konuldu. Zanlıların esrar maddesini rahat bir şekilde Şanlıurfa il merkezine getirmeye çalışması ise polisi şaşkına çevirdi.



Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

