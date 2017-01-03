Şanlıurfa'da 10 öğretmen FETÖ'den gözaltına alındı

Şanlıurfa'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında daha önceden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 10 öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında daha önceden Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilen 10 öğretmen, polis tarafından gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında daha önceden KHK ile meslekten ihraç edilen 10 öğretmen bu sabah polis tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan biri serbest bırakılırken 9 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.