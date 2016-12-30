30.12.2016 10:36 Sanko Sanat Galerisinde Sergi

Ressam Efkan Beyaz, Sanko Sanat Galerisinde 'Anılar' temalı 11'inci kişisel resim sergisini açtı. Ressam Efkan Beyaz, Sanko Sanat Galerisinde "Anılar" temalı 11'inci kişisel resim sergisini açtı.



Sanko Sanat Galerisi Seçici Kurul Üyesi Aslı Özen, Sanko Park AVM yöneticileri, sanatçılar ve sanatseverlerin katıldığı serginin açılışında konuşan Beyaz, Gaziantep'te sergi açmasına fırsat verdiği için Sanko Ailesine teşekkür ederek sözlerine başladı.



Çalışmalarını Ankara'da atölyesinde yaptığını belirten ressam Beyaz, "Beni resme yönlendiren, keşfeden ve destekleyen ilk öğretmenim annemdir. Annemde sanata meraklıydı. Sonrasında ilkokuldan üniversite dönemine kadar geçen süreçte gelişmemde hocalarımın büyük katkısı olmuştur" dedi.



Resim yapmanın kendisinin yaşama biçimi olduğunu belirten Beyaz, çocukluğundan bugüne kadar unutulmuş tüm yaşantıları anı olarak tuvale aktardığını söyledi



"Sanatın bütün dallarında çalışmalarım var"



"Benim resimlerim insanlara geçmiş izler hatırlatıyor. Akrilik ve karışık boya tekniğiyle resim yapıyorum" diyen Beyaz, "Türkiye'deki sanat anlayışını tüm kesimlere aktarmak ve anlatmayı vizyon olarak belirledim. Sanatın en ufak yerlere kadar ulaşmasını istiyorum. Sanatı elimden geldiği kadar hem görsel hem de bilgi olarak anlatıyorum. Yurtdışı çalışmalarım da oldu ancak bundan sonra yurtdışına daha çok açılmayı ve oralarda sergi açmayı düşünüyorum. Sanatın bütün dallarında çalışmalarım var. Pul, karikatür, animasyon, heykel, seramik, grafik tasarım gibi çalışmalar yaptım. Karikatür ve desen sergisi açmayı düşünüyorum" dedi.



"Doğal olan yolu seçiyorum"



Resmin olmazsa olmazın desen olduğunu söyleyen Beyaz, "Figüratif resimlerimi genelde yaşadığım anıların içinden kareler seçerek oluşturuyorum. Belirli bir düzen veya belli bir düşünceyi şiirselleştirmek yerine, daha doğal olan yolu seçiyorum. Yani benim için, sokaktaki bir simitçi, bir ayakkabı boyacısı, tamirhanedeki oto tamircisi, baloda dans edenler veya bir senfoni orkestrası, resimlerimin konularını oluşturabilir. Çevresel tüm faktörleri en ince ayrıntısına kadar analiz ederek hafızamda yorumlayıp tuvalime aktarıyorum" diye konuştu.



Konuşmalardan sonra Sanko Park Pazarlama Yöneticisi Mine Simitçi, SANKO Holding tarafından bastırılan ve Gaziantep Arkeoloji Müzesinin bilimsel yayını olan "Belkıs Zeugma ve Mozaikleri" isimli bilimsel yayını sanatçıya hediye etti.



Sanatçı Beyaz'ın 30 eserinin yer aldığı sergi, Sanko Sanat Galerisi'nde 12 Ocak'a kadar her gün 10.00-22.00 saatleri arasında gezilebilecek.



Sanatçı



Ankara'da 1961 yılında dünyaya gelen Beyaz, lise yıllarında Eşref Üren ve Osman Zeki Oral'dan resim dersleri aldı. Gazi Üniversitesi Resim Bölümünü bitiren sanatçı, 1983 â€" 1984 yıllarında Uluslararası Fuar ve Dekorasyon Şirketinde grafiker olarak çalıştı.



1985 yılında TRT'de ressam illustrator olarak göreve başlayan Beyaz, animasyon, hikâye resimleri ve aylık TRT dergisine karikatürler yaptı, 1990 â€" 2000 yılları arasında PTT Pul Müdürlüğüne pullar hazırladı.



2000 yılından itibaren lunapark ressamlığı yapmaya başlayan ve eserleri genellikle ihraç edilen sanatçının, Ankara PTT Pul Müzesinde eserleri bulunuyor. Sanatçının lunapark çalışmalarında yaptığı heykeller ve pano resimleri Rusya, Irak, Dubai, Yugoslavya, İtalya, Almanya ve Fransa'ya ihraç edildi. 2004 yılında Eurovision Şarkı Yarışmasında 36 ülke sanatçılarının karikatürlerini çizdi.



Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı Sarayında eserleri bulunan sanatçı, Ordu ve Samsun Arsuz'da canlı performanslar yaptı. Şimdiye kadar 10 kişisel sergi açan, 70'den fazla karma sergiye ve 16 çalıştaya katılan sanatçı çalışmalarını, Ankara'da bulunan atölyesinde sürdürüyor.



Yurtiçi ve yurtdışı pek çok koleksiyonda eseri bulunan Efkan Beyaz, Birleşmiş Ressamlar ve Heykeltıraşlar Derneği üyesidir.

