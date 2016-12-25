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Sandıklı'da üretilip depolanan patateslerin sevkiyatı başladı
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Sandıklı'da üretilip depolanan patateslerin sevkiyatı başladı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toplanıp Akin köyündeki dağlarda bulunan doğal depolarda saklanan patatesler, başta İstanbul olmak üzere diğer illere sevk ediliyor.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde toplanıp Akin köyündeki dağlarda bulunan doğal depolarda saklanan patatesler, başta İstanbul olmak üzere diğer illere sevk ediliyor.

Eylül ayında Akin köyünde bulunan dağlarda soğuk hava deposu olarak olarak kullanılan mağaralarda 10 bin ton patates muhafaza ediliyor. Üç farklı mağarada muhafaza edilen patatesler Ekim ayının başında depolanırken Mayıs ayı sonuna kadar kalabiliyor. Doğal soğuk hava deposu olarak kullanılan mağaraların içerisi hem yaz hem de kış aylarında ortalama 8 derece olurken, patatesler de ilk günkü tazeliğini koruyor. Her gün yaklaşık 50 işçi ile seçilip çuvallanan patatesler, başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin birçok iline ulaştırılıyor.

"Patatesler pazara sevk edilmek için üç aşamadan geçiriliyor"

Yapılan işlem hakkında bilgiler veren Akin Köy Muhtarı Yusuf Can, "Akin köyünün meşhur doğal soğuk hava deposunda patatesler Ekim ayı başından Mayıs ayı sonuna kadar muhafaza edilip işlenmektedir. Patatesler İstanbul pazarları başta olmak üzere Türkiye'nin bütün pazarlarına dağılmaktadır. Köyümüzde üç tane doğal soğuk hava deposu olarak kullanılan mağara var. Her bir depo 3 bin ton patates almakta. Yaklaşık 9 ila 10 bin ton patates depolanmakta. Depoların içi yaz-kış dışarıda hava sıcaklığı ne olursa olsun 8 derece olmaktadır. Bu sıcaklık patatesin muhafazası için ideal bir ısıdır. Günlük olarak yaklaşık 50 ile 60 çalışan işçi var. Bu depolarda depolanan patatesleri pazarlara sevk edilmesi için işçiler üç aşamadan geçiriyor. Patatesler, önce birinci ve ikincileri ayrılıyor. Daha sonra çuvallanan patatesler kamyonlara yükleniyor. Depodan patatesler şu anda 1.10 TL'ye satılıyor. Tabi pazarlarda değişik fiyatlara satılmakta" dedi.
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