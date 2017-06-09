Sancaktepe'deki kazada ölen Elif'in görüntüleri ortaya çıktı

Sancaktepe'de kullandığı minibüsün eve girmesiyle iki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan ve 18 yaşından küçük R.A. ile babası İlhan A. adliyeye sevk edildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden minik Elif'in babası Mehmet Dursun kazanın gerçekleştiği evde sinir krizi geçirdi. Minik Elif'in hayatını kaybettiği evde babasının cep telefonuyla kendi görüntülerini çektiği video ortaya çıktı.

Sancaktepe'de kullandığı minibüsün eve girmesiyle iki çocuğun hayatını kaybetmesine neden olan ve 18 yaşından küçük R.A. ile babası İlhan A. adliyeye sevk edildi. Öte yandan kazada hayatını kaybeden minik Elif'in babası Mehmet Dursun kazanın gerçekleştiği evde sinir krizi geçirdi. Minik Elif'in hayatını kaybettiği evde babasının cep telefonuyla kendi görüntülerini çektiği video ortaya çıktı.

Sancaktepe'de dün 18 yaşından küçük R.A.'nın kullandığı minibüs eve girmiş, kazada 9 yaşındaki Efe Yağız Tepe ile 4 yaşındaki Elif Dursun feci şekilde hayatını kaybetmişti. Kaza sonrası kaçan R.A. ile babası İlhan A. bir süre sonra polis tarafından Üsküdar'da Çocuk Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada sorguları tamamlanan R.A. ve babası İlhan A. adliyeye sevk edildi. Öte yandan feci kazada hayatını kaybeden küçük Elif'in babası olayın yaşandığı yerde gözyaşı döktü. Sinir krizi geçiren baba Mehmet Dursun, vatandaşlar tarafından sakinleştirmeye çalışıldı.



MİNİK KIZIN CEP TELEFONUYLA KENDİNİ ÇEKTİĞİ VİDEO ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, kazada hayatını kaybeden minik Elif'in videosu ortaya çıktı. Hayatını kaybettiği evde babasının cep telefonuyla kendi videosunu çeken minik kızın sevimli halleri görenleri duygulandırdı.

(Metin Başar - Cenk İşver /İHA)