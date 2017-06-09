Sancaktepe'deki kazada minibüsü kullanan 13 yaşındaki çocuk tutuklandı

İstanbul Sancaktepe'de 2 çocuğun hayatını kaybettiği kazada minibüsü kullandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk tutuklandı.

İstanbul Sancaktepe'de 2 çocuğun hayatını kaybettiği kazada minibüsü kullandığı iddia edilen 13 yaşındaki çocuk tutuklandı.

Sancaktepe'de sokak arasında aşırı hız yapan minibüs önüne bir çocuğu da katarak eve dalmıştı. Minibüsün çarptığı çocuk ve o sırada evde bulunan bir çocuk hayatını kaybetmişti. 4 yaşındaki Elif Dursun ve 9 yaşındaki Efe Yavuz Tepe'nin ölümüne neden olan minibüsü kullandığı iddia edilen 13 yaşındaki R.A. ile babası İ.A. emniyetteki işlemlerinin ardından öğle saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.

Minibüsü kullanan R.A.'nın ifadesi Çocuk Suçları Soruşturma Bürosu savcısı tarafından alındı. İfadesinde, arabanın anahtarını babasının özel çekmecesinden alarak dışarı çıktığını söylediği ve yanında bulunan abisi S.A. ile birlikte araca binerek hareket ettiklerini söylediği öğrenildi. Aracın hareket ettikten 50 metre sonra kayarak komşunun evine çarptığını söylediği ifade edildi.

Savcılıktaki ifadelerinin ardından baba İ.A. serbest bırakıldı. R.A. ise "bilinçli taksirle birden çok kişinin ölümü ve birden çok kişinin yaralanması" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. R.A.,hakimlikteki sorgusunun ardından aynı suçtan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

