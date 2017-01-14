Sancaklı'nın tedavi altına alındığı hastane önünde yoğun önlem

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşinin tedavi altına alındığı hastane çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşinin tedavi altına alındığı hastane çevresinde polis ekipleri yoğun güvenlik önlemi aldı.
MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı'nın intihar girişiminde bulunarak Beylikdüzü'nde özel bir hastanede tedavi altına alındığı belirtildi. Hülya Sancaklı'nın tedavi altına alındığı hastane önünde polis ekiplerinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı, yakınlarının ise acil önünde bekledikleri görüldü.
(Selim Bayraktar / İHA)