Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Sancaklı: Bin yıldır kardeş yaşadığımız bu ülkede...
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Sancaklı: Bin yıldır kardeş yaşadığımız bu ülkede...

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, 'Bin yıldır kardeş yaşadığımız bu ülkede neden bu noktaya geldiklerini kez daha hep beraber düşünelim' dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kocaeli milletvekili Saffet Sancaklı, "Bin yıldır kardeş yaşadığımız bu ülkede neden bu noktaya geldiklerini kez daha hep beraber düşünelim" dedi.
Sancaklı, TBMM Genel Kurulu Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin 18. maddesi oylamasına geldi. Sancaklı kürsüden yaptığı konuşmada, milletvekillerine teşekkür etmek istediğini belirterek, "Gerçekten bu olay çok ağır geldi bana. Allah hiç kimseye vermesin. Hülya hanımın buraya gelmesi mucizeydi. Bütün Türkiye ayağa kalkmış dua ediyor. Allah'tan bir mucize daha bekliyoruz. Dua ediyoruz. Hepinizde dua etmesini istiyoruz. Dua ediyoruz, başka çaremiz kalmadı. Olayı yaşadığımda büyük Türk milleti feraseti yerinde duruyor, şerefi de, insanlığı da. Kan anonsu yapıldığında, 20 bin insan yarım saat içerisinde hastaneye koşup, kan vermek için sıraya girdi. Bunların hiç birisine 'hangi partiye oy veriyorsun', 'hangi dindensin, etnik gruptansın' diye sorulmadı. Beş dakika içerisinde bütün kan stokları doldu. Allah bir mucize yarattı, olaydan 15 dakika sonra bütün doktorlar oradaydı, hastane hazırdı. Bundan sonra da dua edip, Allah'a yalvaracağız, tekrar aramıza dönsün" dedi.
Sancaklı, 30 yaşlarında bir gencin organlarını bağışlamak istediğini söyleyerek, "İşte Türk milleti böyle bir millet. Bin yıldır kardeş yaşadığımız bu ülkede neden bu noktaya geldiklerini kez daha hep beraber düşünelim" dedi.
Sancaklı eşinin durumunun stabil olduğunu ifade etti. Daha sonra Başbakan Binali Yıldırım MHP grup sıralarına giderek, 'geçmiş olsun' dileklerinde bulundu.
(Ahmet Umur Öztürk / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
O teröristlerden 3'ü ölü, 1'i yaralı ele geçirildi
Beşiktaş'ta korkutan yangın
Yurtta hava durumu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun telefon trafiği
Trump'ın devir teslim törenini pür dikkat izledi
12 yıldır aranan cinayet zanlısı banyoda yakaladı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı!
Muammer Güler için flaş karar!
Muammer Güler için flaş karar!
MHP'li Halaçoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
MHP'li Halaçoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
Almanya istihbaratından PKK itirafı!
Almanya istihbaratından PKK itirafı!
Başbakan'dan flaş İstanbul saldırıları açıklaması
Başbakan'dan flaş İstanbul saldırıları açıklaması
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı!
AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
O teröristlerden 3'ü ölü, 1'i yaralı ele geçirildi
O teröristlerden 3'ü ölü, 1'i yaralı ele geçirildi
Beşiktaş'ta korkutan yangın
Beşiktaş'ta korkutan yangın
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun telefon trafiği
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun telefon trafiği
Trump'ın devir teslim törenini pür dikkat izledi
Trump'ın devir teslim törenini pür dikkat izledi
12 yıldır aranan cinayet zanlısı banyoda yakaladı
12 yıldır aranan cinayet zanlısı banyoda yakaladı
Sancaklı: Bin yıldır kardeş yaşadığımız bu ülkede...
Sancaklı: Bin yıldır kardeş yaşadığımız bu ülkede...
'Bu mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal mücadelesidir'
'Bu mücadele Cumhuriyet Halk Partisi'nin kutsal mücadelesidir'
Yıldırım: En doğru kararı millet verecek
Yıldırım: En doğru kararı millet verecek
Anayasa değişiklik teklifi kabul edildi
Anayasa değişiklik teklifi kabul edildi
'Biz de uzman düzeyinde Astana'da olacağız'
'Biz de uzman düzeyinde Astana'da olacağız'
258 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi
258 adet kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English