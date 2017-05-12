'Sanayileşmenin önündeki ihanetin en önemli göstergelerinden biri'

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, 'Devrim arabaları rezaleti Türkiye'nin sanayileşmesinin önündeki ihanetin en önemli göstergelerinden birisidir' dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Devrim arabaları rezaleti Türkiye'nin sanayileşmesinin önündeki ihanetin en önemli göstergelerinden birisidir" dedi.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş İstanbul Kongre Merkezinde düzenlenen 2. Dünya Teknoloji İnovasyon ve Girişimcilik Konferansına katıldı. Konferansta konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, inovasyon ve girişimcilik çalışmalarını ülke açısından önemini anlattı. Kurtulmuş, konferans sonrası stantları gezerek yapılan inovasyon ve girişimcilik çalışmaları üniversitelerden ve firma yöneticilerinden bilgiler aldı.



"TÜRKİYE İÇ VE DIŞ ODAKLAR YÜZÜNDEN SANAYİDE GERİ KALMIŞTIR"

Konferans kapsamında konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş, "Türkiye artık eski Türkiye değildir. Türkiye içine kapanık bir şekilde sadece kendisine gösterilecek bir alanda hareket edecek bir ülke değildir. Türkiye'nin sanayi devrimini ıskaladığını çok iyi biliyoruz. Türkiye bilgisi eksik olduğu için, affedersiniz insanları ahmak olduğu için sanayi devrimini ıskalamadı. Türkiye'nin bağımsızlığının en önemli ögelerinden birisi, güçlü bir sanayiye sahip Türkiye olduğu ve bunun bilen bir takımın iç ve dış odaklar vasıtasıyla Türkiye'nin sanayileşmesi önlendiği için geri kaldı" diye konuştu.

"Devrim arabaları rezaleti Türkiye'nin sanayileşmesinin önündeki en büyük ihanetin göstergesidir"

Konuşmasına devrim arabalarıyla devam eden Başbakan Yardımcısı Kurtulmuş, "Ayrıca bu salonda bulananların bütün detayıyla bildiği devrim arabaları rezaleti Türkiye'nin sanayileşmesinin önündeki ihanetin en önemli göstergelerinden birisidir. Şeytanın aklına gelmeyecek yöntemlerle fabrikada üretilmiş, yollarda test edilmiş, son olarak TBMM önünde bir kere daha test edilerek dünyaya tanıtılacak olan devrim arabaları, Türkiye'nin içerisindeki karanlık bir odak tarafından engellenerek, o tören maalesef yapılamamıştır. Türkiye otomotiv sektörünü en az elli yıl geriden takip eder bir noktaya gelmiştir"şeklinde konuştu.

(Mehmet Başa / İHA)