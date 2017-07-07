Üretim Reform Paketi ile sanayide dönüşüm başlıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 9 ilde 10 sanayi sitesinin taşıma işlemlerinin başlatılacağını aktardı. Özlü, taşınması hedeflenen 135 adet sanayi sitesinin ön görülen maliyetinin ise 20 Milyar TL olduğunu kaydetti.

Üretim Reform Paketi ile sanayide dönüşüm başlıyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 9 ilde 10 sanayi sitesinin taşıma işlemlerinin başlatılacağını aktardı. Özlü, taşınması hedeflenen 135 adet sanayi sitesinin ön görülen maliyetinin ise 20 Milyar TL olduğunu kaydetti.

Üretim Reform Paketinin içinde yer alan sanayi sitelerinin taşınması ile ilgili süreç başlatıldı. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, konuya ilişkin bakanlıkta düzenlen toplantıda açıklamalarda bulundu.

Üretim Reform Paketinin ilk uygulamasına bugün itibari ile başlanacağını kaydeden Özlü, Türkiye'de aktif olarak 858 sanayi sitesi olduğunu bu sanayi sitelerinde ise yaklaşık 212 bin 141 iş yerinin bulunduğunu kaydetti. Özlü, "Bu iş yerlerinde ise 1 milyon 63 bin çalışan var. 1 milyonun üzerindeki çalışan sayısı imalat sanayimizde çalışan yaklaşık 5 milyon 300 bin çalışanın yüzde 20'sine tekabül ediyor. Bu sebeple sanayi sitelerimiz Türk sanayinin önemli bir bölümünü teşkil ediyor" şeklinde konuştu.



"TAŞINMA FAALİYETLERİNİ KOORDİNE EDİP FİNANSAL OLARAK DESTEKLEYECEĞİZ"

Küçük sanayi sitelerinde görev yapan sanayicilerin daha verimli ve geniş alanlarda üretim yapabilmeleri amacıyla sanayi sitelerinin şehrin makul mesafe dışında geniş alanlara taşınması gerektiğine dikkat çeken Özlü, şunları kaydetti:

"İlk aşamada sanayi sitelerimizin envanterini çıkardık. Halen faaliyette olanların. İkinci aşamada yerleşim alanları içinde kalan sanayi sitelerimizin belirlenmesi çalışmasını yürüttük ve yaklaşık 858 sanayi sistemizin 135'inin şehir içinde kaldığını ve bunların taşınmasının uygun olacağına karar verdik. Bu 135 sanayi sitesinden yerleşim alanları içinde kalan bu sitelerinden hangisinin öncelikle taşınması gerektiğinin çalışmasını yaptık. Bugün burada öncelikle taşınması ön görülen ve taşınması gereken 10 sanayi sitemizin yöneticileri ile bu illerin valileri, belediye başkanları bulunmaktadır. Taşınma konusu zoraki değil, gönüllülük esasına göre gerçekleşmesi gereken bir konudur. Bu taşınmanın tarafları öncelikle mülk sahipleridir. Yani sanayi sitelerimizin yönetimleri ve işyeri sahipleridir. Biz bankalık olarak bir koordinasyon faaliyeti yürüteceğiz. Bu taşınma faaliyetlerini koordine edip finansal olarak destekleyeceğiz."

Özlü, Üretim Reform Paketi ile finansal zorluğun aşıldığına değinerek, söz konusu paket ile taşınmak isteyen, taşınması ön görülen sanayi sitelerinin tüm altyapı, üstyapı ve arsa edinim maliyetleri de dahil olmak üzere bütün maliyetlerini kredilendireceklerini belirtti.



"2017 YILI FİYATLARI İLE BUGÜNE KADAR SANAYİ SİTELERİNE VERİLEN DESTEK 5 MİLYAR 447 MİLYON TÜRK LİRASI"

1965 yılında başlayan ve bugüne kadar devam eden süreçte bu 858 sanayi sitesinden 470'inin bakanlık tarafından kredilendirildiğini aktaran Özlü, bu yıl itibarıyla sanayi sitelerine verilen desteğin 5 milyar 447 milyon TL olduğu söyledi. Özlü, "Halen de bu işlem devam ediyor. Kredilendirme işlemi gerçekleştirilen bugüne kadar 94 bin 565 iş yerinde yaklaşık 473 bin kişi çalışıyor. 2017 yılı fiyatları ile bugüne kadar sanayi sitelerine verilen destek 5 milyar 447 milyon Türk Lirası. Sanayi sitesi çalışanları ve bu yerlerden hizmet alanların ihtiyaçlarını karşılamaları teknik ve sosyal altyapıları günümüz ihtiyaçlarının çok gerisinde kalmıştır. Şehirlerimizin hızlı bir şekilde büyümesi ile sanayi sitelerinin etrafı konut alanları ile çevrelenmiş ve aynı zamanda kent estetiğini de zedeleyen bir görüntü ortaya çıkmış bulunuyor. Atık yönetimine dair bir planlaması olmayan bir durum arz ediyor" açıklamasında bulundu.



"10 ADET SANAYİ SİTESİNİN TAŞINMASININ TAHMİNİ TOPLAM BEDELİ 2 MİLYAR 200 MİLYON TL'DİR"

Özlü, söz konusu sanayi sitelerinde iş yeri sayısının 6 bin 181 olduğunu kaydederek, çalışan sayınsın 40 bin, arazı temini yaklaşık maliyetinin ise 280 milyon TL ön görüldüğünü söyledi. Özlü, "10 adet sanayi sitesinin taşınmasının tahmini toplam bedeli 2 milyar 200 milyon TL'dir" dedi. Taşınması gereken 135 adet sanayi sitesi olduğunu dile getiren Özlü, bunların tahmini toplam taşınma maliyetinin ise 20 milyar TL olacağını vurguladı.



"2019'A KADAR ÖNCELİKLE 10 SANAYİ SİTEMİZİN TAŞINMA İŞLEMLERİNİ HIZLANDIRMAK İSTİYORUZ"

Özlü, açıklamalarının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. 10 sanayi sitesinin taşınma süresine ilişkin sorulan bir soruya şu yanıtı verdi: "Bugün çalışmayı başlatıyoruz. Süre konusu hem mülkiyet sahipleri ve hem özel idarelerimiz taşınacak yerlerin tespitinin yapılmasına bağlı. Bizim arzumuz 2019'a kadar öncelikle bu 10 sanayi sitemizin taşınması işlemlerini hızlandırmak. Süreyi daha planlamadık. Bu süreç tarafların etkin katılımına bağlı. Bunu 2019'a kadar olan bir hedef. Toplam tamamının ise önümüzdeki günlerde yapacağımız çalıştay da taraflardan alacağımız veriler ile belirleyeceğiz."

Söz konusu sanayi sitelerinin taşınma işleminin gerçekleştirilmesi ile beraber, teknoloji alt yapı kullanımı, daha modern çalışma imkanlarının olacağını söyleyen Özlü, sanayinin verimliğinin artacağını, teknolojik seviyenin yükseleceğini kaydetti.

İlk etapta taşınması ön görülen sanayi siteleri; Isparta Merkez Yeni Sanayi Sitesi, Kastamonu Sanayi Sitesi, Kastamonu Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Düzce Sanayi Sitesi, Malatya Küçük Sanayi Sitesi, Elazığ Merkez Sanayi Sitesi, Rize Küçük Sanayi Sitesi, Sivas Keresteciler, Marangozlar Sanayi ve Oto Tamircileri Küçük Sanayi Sitesi, 100. Yıl Küçük Sanayi Sitesi, Bursa Yenişehir ile Tokat Merkez Sanayi Sitesi olacak. Toplamda 9 ilde 10 sanayi sitesinin taşınması ile ilgili işlem bugün itibari ile başlatılacak.

(Benan Özben / İHA)