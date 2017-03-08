Sanayi üretimi Ocak'ta arttı

Sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Sanayi üretimi Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ocak ayı sanayi üretim endeksini açıkladı. Buna göre; mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,1 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 1,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi ise yüzde 1,5 arttı.

Sanayi üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,6 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,7 azalırken, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,8 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 7,2 arttı.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 3,7 ile enerjide gerçekleşti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 18,0 ile mobilya imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 12,5 ile fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) ve yüzde 11,2 ile kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı takip etti.

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre en yüksek azalış yüzde 15,9 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 4,5 ile deri ve ilgili ürünlerin imalatı ve diğer imalatlar takip etti.

