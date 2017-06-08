Sanayi üretimi arttı

Sanayi üretimi, Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,3, yıllık bazda da yüzde 6,7 arttı.

Sanayi üretimi, Nisan ayında, bir önceki aya göre yüzde 2,3, yıllık bazda da yüzde 6,7 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Nisan ayı 'Sanayi Üretim Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, Sanayi üretimi Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 2,3, yıllık bazda ise yüzde 6,7 arttı. Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,8, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,6 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 0,4 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde, 2017 yılı Nisan ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,3, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 7,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 4,8 arttı.



EN YÜKSEK ARTIŞ SERMAYE MALINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış ana sanayi grupları (MIGs) incelendiğinde, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 12,2 ile sermaye malında gerçekleşti.



EN YÜKSEK ARTIŞ DİĞER ULAŞIM ARAÇLARININ İMALATINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 140,7 ile diğer ulaşım araçlarının imalatında gerçekleşti. Bu artışı, yüzde 19,5 ile bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı ve yüzde 6,9 ile temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı takip etti.



EN FAZLA AZALIŞ MAKİNE VE EKİPMANLARIN KURULUMU VE ONARIMINDA GERÇEKLEŞTİ

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış imalat sanayi alt sektörleri incelendiğinde, 2017 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre en fazla azalış yüzde 6 ile makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımında gerçekleşti. Bu azalışı, yüzde 5,9 ile içeceklerin imalatı ve yüzde 4,2 ile fabrikasyon metal ürünleri (makine ve teçhizat hariç) imalatı takip etti.

