Sanayi sitesinde silahlı kavga: 2 ölü

Osmaniye Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir işyerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
Osmaniye Küçük Sanayi Sitesinde bulunan bir işyerinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti Alınan bilgiye göre, Osmaniye Küçük Sanayi Sitesinde oto kaporta atölyesi bulunan S.A., işyerine gelen Mehmet K. ve Sinan K. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle işletme sahibi S.A, yanında bulunan tabanca ile yanına gelen şahıslara ateş ederek olay yerinden kaçtı. Silahlı saldırı sonucu Mehmet K. olay yerinde, Sinan K. ise ambulansla kaldırıldığı özel bir hastanede hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı yere gelen Cumhuriyet savcısı ve polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından Mehmet K.'nın cesedi otopsi için Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli S.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı. (Kasım Karadağ /İHA)
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