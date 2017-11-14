14.11.2017 10:07 Sanayi ciro endeksi arttı

Sanayi ciro endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,2 arttı. Sanayi ciro endeksi Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,2 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2017 yılı Eylül ayı sanayi ciro endeksini açıkladı. Buna göre; takvim etkisinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Eylül ayında bir önceki yılın aynı ayına göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 24,7 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 32,4 arttı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sanayinin alt sektörleri (2010=100 temel yıllı) incelendiğinde; 2017 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi yüzde 0,6 ve imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,9 arttı.

2017 yılı üçüncü çeyreğinde takvim etkilerinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 31,6 arttı. Bir önceki çeyreğe göre mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış toplam sanayi ciro endeksi ise yüzde 4 arttı.



