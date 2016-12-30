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Sanatta günlük hayatta kullanılan nesneler daha etkili oluyor
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Sanatta günlük hayatta kullanılan nesneler daha etkili oluyor

Düzce Üniversitesinin 10. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen 'Sanatçı ve Nesnesi' başlıklı program, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesinin 10. Yıl etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Sanatçı ve Nesnesi" başlıklı program, Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tarafından organize edilen konferansta Resim Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Seniha Ünay Selçuk, Sanatçı ve Nesnesi konulu çalışmasını katılımcılarla paylaştı. Sanatçının topluma acıyı, dramı, sevinci nesnelerle anlatabileceğini söyleyen Selçuk, gündelik hayatta kullanılan nesnelerin insanları daha fazla etkilediğini ifade etti.

Bir nesnenin her insanda farklı duygular uyandıracağını belirten Yrd. Doç. Dr. Seniha Ünay Selçuk, "Geçmişte olduğu gibi günümüzde de nesne; sanatta amaç ya da araç olarak varlığını sürdürmektedir. Çalışmamın temel dayanağı da nesnenin sanatta, tarihsel serüveni ve çağdaş sanatçıların nesneyi nasıl ele aldıkları üzerine olmuştur" şeklinde konuştu.

Biçimi ve kavramsal dayanağı değişerek bağlamından kopmuş, yapısal ve düşünsel boyutta sanat eserine dönüşmüş nesneler üzerinde duran Yrd. Doç. Dr. Selçuk, Kubizim, Dada ve Gerçeküstücülük akımlarının referansıyla günümüz sanat örneklerini anlatarak sunumunu sonlandırdı.

Konferansın sonunda Yrd. Doç. Dr. Seniha Ünay Selçuk'a teşekkür belgesini takdim etmek üzere sahneye davet edilen Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yıldız Doyran, başarılı çalışmaları ve sunumu için öğretim üyesine teşekkür etti.

Konferans, toplu fotoğraf çekiminin ardından son buldu.
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