Sanat Merkezini kundaklayan zanlı: 'Alkolün etkisiyle yaptım'

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şahsın ilk ifadesinde, olayı aldığı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan şahsın ilk ifadesinde, olayı aldığı alkolün etkisiyle gerçekleştirdiğini söylediği kaydedildi.

Kadıköy'deki Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni geçtiğimiz günlerde benzin dökerek ateşe veren şahıs akşam saatlerinde yakalanmıştı. Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde sorguya alınan şahsın ilk ifadesinde suçlamayı kabul ettiği öğrenildi. Müjdat Gezen'in Osmanlı padişahlarından Abdulhamit Han'ın torununa hakaret ettiği iddiasına kızdığını söyleyen zanlının aldığı alkolün etkisiyle olayı gerçekleştirdiğini kaydettiği ifade edildi. Zanlı Mehmet Ali A. ifade işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.

(Tugay Saday/İHA)