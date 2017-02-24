Sanat merkezini kundaklayan şahıs adliyeye getirildi
Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan Mehmet Ali A. İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi.
Müjdat Gezen Sanat Merkezini kundaklayan Mehmet Ali A. İstanbul Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ni kundaklayan Mehmet Ali A. emniyetteki sorgusunun ardından tekrar adliyeye sevk edildi. Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Mehmet Ali A.'nın ellerinin kelepçeli olduğu görüldü. Basın mensuplarının soru sorması üzerine şahıs, "Bir şey söylemeyeceğim" dedi. (Cenk İşver/İHA)
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