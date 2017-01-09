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Sanat Atölyeleri ilk mezunlarını verdi
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Sanat Atölyeleri ilk mezunlarını verdi

Kırklareli Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında 'Mutlu bir gelecek, Kırklareli'nde yeşerecek' sloganı ile hayata geçirilen 'Sanat Atölyeleri' projesi ilk mezunlarını verdi.

Kırklareli Belediyesi Kültür Etkinlikleri kapsamında "Mutlu bir gelecek, Kırklareli'nde yeşerecek" sloganı ile hayata geçirilen 'Sanat Atölyeleri' projesi ilk mezunlarını verdi.

Atatürk Kültür Merkezi salonunda düzenlenen tören ile kurs bitirme belgelerini alan kursiyerlerin sevinci gözlerinden okundu. Törene Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, Başkan Yardımcıları Adem Sevim, Mehmet Gider, Belediye Meclis Üyeleri, Daire Müdürleri ve çok sayıda davetli katıldı.

Program, Sanat Atölyeleri Projesini yürüten Sanat Yönetmeni Utku Çorbacı'nın konuşması ile başladı. Çorbacı yaptığı konuşmada, Kırklarelili vatandaşların eğitimlere gösterdikleri yoğun ilgiden çok memnun olduklarını belirtti. Çorbacı, "Kırklareli Belediyesi sanat atölyeleri projesi ile Ulu Önderimizin izinden bir an olsun ayrılmadığını bir kez daha kanıtlamıştır. Böyle önemli bir projenin içinde var olmakta bizlere ayrı bir mutluluk veriyor. Bu projeyi hayata geçiren başta Belediye Başkanımız Mehmet Siyam Kesimoğlu olmak üzere Kırklareli Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

"Benim halkım her şeyin en güzeline layık"

Çorbacı'nın ardından Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu bir konuşma gerçekleştirerek, projeyi çok önemsediklerini belirtti. Kesimoğlu, "Projemiz sonunda buradan çok başarılı sanatçılar çıkacağına inanıyorum. Projemizi çocuklarımız ve yetişkinlerimiz için bir fırsat olarak görüyorum. Kırklareli bir kültür kentidir. Benim halkım her şeyin en güzeline layıktır. Biz Kırklareli Belediyesi olarak buna katkı sağlamak amacındayız. Projemiz devam edecek" dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılara sertifika ve hediyeleri verildi. Projenin ikinci dönemi 14 Ocak'ta başlayacak.
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