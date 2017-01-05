Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Samulaş engelleri kaldırıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Samulaş engelleri kaldırıyor

Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. ve Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) işbirliğiyle raylı sistem araçları, raylı sistem hattı, otobüsler ve otobüs duraklarının engelliler açısından erişiminin değerlendirilmesi için saha çalışması yapıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Samulaş A.Ş. ve Samsun Engelliler Federasyonu (SAMEF) işbirliğiyle raylı sistem araçları, raylı sistem hattı, otobüsler ve otobüs duraklarının engelliler açısından erişiminin değerlendirilmesi için saha çalışması yapıldı.

Birçok konuda öncü olarak farkındalık projeleri ile her zaman adını duyuran ve Türkiye' de ilk defa bir işletmenin engellilerin erişiminin değerlendirildiği saha çalışmasına Samsun Engelliler Federasyonu tarafından görevlendirilen Samsun Engelliler Federasyonu Başkan Yardımcısı Emine Demirel, Samsun İşitme Engelliler Derneği Başkanı Bülent Sözer, Anadolu Sakatlar Derneği Samsun Şube Başkanı Hüseyin Mızrak, Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Veysel Köroğlu ile birlikte Samsun Büyükşehir SAMULAŞ A.Ş.'de görev yapan Şehir Plancısı Sevdenur Akdoğan, İnşaat Mühendisi Ali Samet Ayvaz, İSG Uzmanı Emre Dede ve Ar-Ge Biriminde görevli Cihan Pehlevan katıldı.

Saha çalışması kapsamında hafif raylı sistem istasyonları giriş ve çıkışları, tramvayların biniş ve iniş noktaları, tramvay içi bildirimler, otobüs duraklarına erişim ve otobüs kullanımı konusunda yapılan kontrol ve analizleri içeren teknik rapor hazırlanarak dört farklı engelli grubunun toplu taşıma erişilebilirliğinin arttırılması amaçlandı.

Türkiye'de ilk

Konu ile ilgili açıklama yapan SAMEF Başkanı Mehmet Akbulut, "Türkiye'de engelli kişi sayısının tüm nüfusa oranı yüzde 12 iken, Samsun'u göz önünde bulundurduğumuzda ilimizde yaşayanların yüzde 14'ü engellidir. Türkiye'de ilk defa Samsun'da yapılan böyle bir çalışmada federasyon olarak yer almaktan son derece mutluyuz, umarız diğer illerde de bu tür çalışmalar yapılır. Dört farklı engel grubunu kapsayacak şekilde planlanan saha çalışmasında engelli bireylerin yaşamını kolaylaştıracak dokunuşlara ihtiyaç duyulan noktaların belirlenerek aksaklıkların giderilmesi için çaba sarf ediyoruz. Böyle bir projede bizimle birlikte olan Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ve Samulaş A.Ş yetkilileri ile çalışanlarına ve saha çalışmasında görev alan derneklerimizin üye ve yöneticilerine teşekkür ediyorum" dedi.

"3702 Samkart kullanan engelli vatandaşımız var"

Samsun Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı ve Samulaş A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Gürkan ise, "Samsun'da kent içi toplu taşımada 3702 Samkart kullanan engelli vatandaşımız bulunmaktadır. Bu vatandaşlarımızın kent içerisinde toplu taşımadan üst düzeyde istifade edebilmeleri için gayret içinde bulunuyoruz. Arkadaşlarımızın yapmış olduğu saha çalışması sonucunda karşımıza çıkacak teknik raporun değerlendirilerek 2017 yılı programı çerçevesinde hayata geçirilmesi hususunda planlamamızı yapacağız" diye konuştu.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Derbi hazırlıkları başladı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,8 milyar lira arttı
Kılıçdaroğlu`ndan Mecliste eylem hazırlığı: Pazartesi'den itibaren TV'lerinizi açın!
Aşk mesajlarına konu olan Keçiören Metrosu açıldı
Ortaköy saldırganının otoparkta görüldüğü iddiası
Sabah seferlerinin iptaline tepki
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
İstanbul'da lokantayı taradılar: 2 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sevr uyarısı
İncirlik Üssü kapatılıyor mu? Bakan açıkladı...
İncirlik Üssü kapatılıyor mu? Bakan açıkladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşa çağrı!
Fırat Kalkanı Harekatı'ndan acı haber şehit ve yaralılar var!
Fırat Kalkanı Harekatı'ndan acı haber şehit ve yaralılar var!
Abdullah Gül'den FETÖ yanıtı!
Abdullah Gül'den FETÖ yanıtı!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Derbi hazırlıkları başladı
Derbi hazırlıkları başladı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,8 milyar lira arttı
Bankacılık sektörünün kredi hacmi 13,8 milyar lira arttı
Kılıçdaroğlu`ndan Mecliste eylem hazırlığı: Pazartesi'den itibaren TV'lerinizi açın!
Kılıçdaroğlu`ndan Mecliste eylem hazırlığı: Pazartesi'den itibaren TV'lerinizi açın!
Aşk mesajlarına konu olan Keçiören Metrosu açıldı
Aşk mesajlarına konu olan Keçiören Metrosu açıldı
Ortaköy saldırganının otoparkta görüldüğü iddiası
Ortaköy saldırganının otoparkta görüldüğü iddiası
Sabah seferlerinin iptaline tepki
Sabah seferlerinin iptaline tepki
Başkan Göksel: 'Şimdi milli seferberlik zamanı'
Başkan Göksel: 'Şimdi milli seferberlik zamanı'
TEM otoyolunda faciaya davetiye çıkardılar
TEM otoyolunda faciaya davetiye çıkardılar
Bankacılık sektörü kredi hacmi 13,8 milyar lira arttı
Bankacılık sektörü kredi hacmi 13,8 milyar lira arttı
Başkan Akgün: '145 yıllık tapu sorununu çözdük'
Başkan Akgün: '145 yıllık tapu sorununu çözdük'
Niğde Belediyesporlu futbolcu Adem Alkaşi kez baba oldu
Niğde Belediyesporlu futbolcu Adem Alkaşi kez baba oldu
Keçiören Metrosu yılda 270 milyon yolcu taşıyacak
Keçiören Metrosu yılda 270 milyon yolcu taşıyacak

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English