Samsunsporlu taraftarlardan dev 52. yıl kutlaması

Yaklaşık 3 bin Samsunsporlu taraftarlar, kulübün 52. kuruluş yıldönümünü 1 km uzunluğunda insan zinciri oluşturarak meşalelerle kutladı.

Yaklaşık 3 bin Samsunsporlu taraftarlar, kulübün 52. kuruluş yıldönümünü 1 km uzunluğunda insan zinciri oluşturarak meşalelerle kutladı.

Samsunspor taraftarları, kulübün kuruluşunun 52. yıl dönümü dolayısıyla etkinlik düzenledi. Sahil Yolu'nda bulunan Tütün İskelesi'nden Doğu Limanı'na kadar uzanan 1 km'lik insan zinciri oluşturan taraftarlar, yaktıkları kırmızı renkli meşalelerle şehri aydınlattı. Tütün İskelesi'ne "Şampiyonluk İnancıyla Yüreğini Koy" yazılı pankart asan taraftarlar, marşlar okuyarak kutlama yaptılar.

Yapılan etkinlik hakkında bilgi veren tribün lideri Melih Demirbaş, "Bu sene tüm iş adamlarını, esnafları, siyasetçileri, şehrin ileri gelenlerini Samsunspor'un şampiyonluğu yolunda birlik ve beraberliğe davet ediyorum. 'O sene bu sene' diyorum. Allah'ın izniyle bu sene Samsunspor'umuz Süper Lig'e çıkacak. Olması gereken yerde olacak. Bugün bizim doğum günümüz. En güzel şekilde doğum günümüzü kutluyoruz. Bütün Samsun halkı burada. Bu şehir inandı. Herkesi bu inançla birlik ve beraberliğe davet ediyorum. Bu sene Şampiyon olacağız" dedi.

Yaklaşık bin meşalenin yakıldığı gösteriler, marşlarla ve eğlencelerle gece geç saatlere kadar sürdü.

(Erdi Demür / İHA)