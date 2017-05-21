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Samsunsporlu futbolcu hafızasını kaybetti
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Samsunsporlu futbolcu hafızasını kaybetti

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, futbolcu Göksu Türkdoğan'ın maç esnasında yaşadığı çarpışma sonrası hafıza kaybı yaşadığını, futbolcu olduğunu dahi unuttuğunu söyledi.

Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren, futbolcu Göksu Türkdoğan'ın maç esnasında yaşadığı çarpışma sonrası hafıza kaybı yaşadığını, futbolcu olduğunu dahi unuttuğunu söyledi.
Samsunspor, dün akşam ligin küme düşecek takımını belirleyen maçta Bandırmaspor'la berabere kalarak ligde kaldı. Maçta Göksu Türkdoğan'ın hafıza kaybı yaşadığı ise maçın bitmesinin ardından anlaşıldı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte binlerce taraftar saha içerisinde sevinç yaşarken, Göksu ise futbolcu olduğunu bile unuttu. Soyunma odasında durumu anlayan Samsunsporlu yetkililer, Göksu'yu apar topar hastaneye kaldırdı.
Konu hakkında bilgiler veren Coşkun Zeren, "Göksu Türkdoğan, maçta yaşadığı çarpışmanın etkisiyle hafıza kaybı yaşamış. Maç bittikten sonra da hiçbir şey hatırlamıyordu. Soyunma odasında da kendinde değildi. Top oynadığını dahi hatırlamadı. Apar topar hastaneye kaldırdık. Medical Park Hastanesi'nde tedavisi yapılıyor. Şu an durumu iyiye gidiyor. Akşam hastaneye giderken ne olduğunu, maçı, hiçbir şeyi hatırlamıyordu. Futbol oynadığını bile hatırlamıyordu. Göksu, maçın içerisinde bir hava topunda çarpıştı. Maçın son 10 dakikasını şuursuz devam etmiş. Bunu sonradan öğrendik. Doktorlar, geçici hafıza kaybı yaşadığını tespit etti. Şimdi durumu daha iyi. Öğleden sonra da taburcu edilecek" dedi.
Göksu Samsunspor'a devre arasında transfer olmuş, 15 maçta 2 gol atmıştı.
(Erdi Demür / İHA)

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