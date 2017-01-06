06.01.2017 20:54 Samsunspor'un transfer yasağı kalkıyor

Samsunspor Yönetim Kurulu, transfer yasağının 10 Ocak Salı günü kalkacağını açıkladı. Samsunspor Yönetim Kurulu, transfer yasağının 10 Ocak Salı günü kalkacağını açıkladı.



Trasnfer tahtası ve yasak hakkında kamuoyunu bilgilendiren Samsunspor Yönetimi, kulüp sitesinden açıklamada bulundu. Samsunspor resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bilindiği gibi, eski yabancı futbolcu alacaklarının ödenmemesi üzerine kulübümüze FIFA tarafından 2014-2015 sezonunda önce 3 puan silme cezası verilmiş, ardından iki dönem transfer yasağı getirilmiş idi. Geçtiğimiz sezon infaz olan bu yasaktan sonra içerisinde bulunduğumuz 2016-2017 sezonu ara transferinde bu kez Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Transfere Engel Futbolcu Borçları nedeni ile transferimizi yasaklamıştı. Bu sebeplerle kulübümüz iki sezondur transfer yapamamıştı. Samsun ve spor ile ilgili her kesimin yakından takip ettiği bu durum ile ilgili eş zamanlı bilgi veremediğimiz için üzgünüz. Konunun hassasiyeti nedeni ile gösterdiğiniz anlayışa teşekkür ederiz. Gelinen noktada TFF'de bulunan transfere engel toplam 31 adet futbolcu borcu dosyası yeniden yapılandırılmıştır. Alacaklı taraflarca hazırlanan sözleşmeler tarafımızca kabul edilerek imzalanmıştır. 10 Ocak 2017 Salı günü anlaşma gereği maddi yükümlülüklerimiz yerine getirildiğinde sözleşmeler devreye girecek ve transfer yasağımız sona erecektir. Bu zor süreci bugüne getirmek için yardım ve anlayışlarını gördüğümüz futbolculara ve avukatlarına teşekkür ederiz. İyi bir Samsunlu olan Bakanımız Sayın Akif Çağatay Kılıç ise bu süreçte her zaman hem yanımızda olmuş hem de destekçimiz ve yol göstericimiz olmuştur. Sayın Bakanımıza kulübümüz ve yönetim kurulumuz adına teşekkürlerimizi sunarız."

