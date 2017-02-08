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Samsunspor'un borcu 45 milyon TL
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Samsunspor'un borcu 45 milyon TL

Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, Samsunspor'un şu anki borçunun 45 milyon TL olduğunu söyledi.

Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu, Samsunspor'un şu anki borçunun 45 milyon TL olduğunu söyledi.
Samsun Valiliği ve Samsunspor özel bir otelde "Spor ve Samsunspor" konulu bir toplantı düzenledi. Toplantıya şehrin yöneticileri ve ileri gelenleri katıldı. Toplantıda Samsunspor'a bu zamana kadar yapılan destekler ve takımın borçları hakkında konulara değinildi.

BAŞKAN TUTU: "BORCUMUZU 68 MİLYONDAN 45 MİLYONA DÜŞÜRDÜK"
3 senede büyük bir borç ödediklerinin altını çizen Başkan Erkurt Tutu, "Toplantıya çağırırken korkuyla davet ettik. İnsanlar yine para mı isteyeceğiz diye düşünür diye endişelendik. Her şeyde olduğu gibi birlik ve beraberlik her türlü başarıyı beraberinde getirecektir. Türkiye'nin en güzel statlarından birisi Samsun'da yapılıyor. Stat tamamlanınca Türkiye'nin en büyük spor kentlerinden birisi olacağız. Samsunsor ile ilgili yaptıklarından dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Bey'e teşekkür ediyorum. Samsunspor'u 2014'te teslim aldığımızda kulübün 68 milyon borcu vardı. Bu borcun 27 milyon lirası futbolcu borçlarıydı. Bugün Samsunspor'un borcunu 45 milyon liraya kadar düşürdük. 27 milyon lira olan futbolcu borçlarını 7 milyon 600 bin liraya kadar düşürdük. Samsunspor 3 sezondur puan silme cezalarıyla karşı karşıya kaldı. Bunun sebebi de mali kriterlerdi. Bu sene 162 dosyayla başlayan bu süreci kazasız belasız atlattık. Puan silme cezası almadık. Bu sene hedefimizde ligi en iyi şekilde bitirmek var. Ama bir daha ki sene Süper Lig'e çıkmak için mücadele edeceğiz. İnşallah bu takım Süper Lig'e çıktığında Samsun'un tanıtımına, sportif değerlerine, spor tesislerine ve yatırımlara çok daha büyük katkı sağlayacaktır" dedi.

VALİ ŞAHİN: "FUTBOLCULARIN DAHA ÇOK ÇABA SARF ETMESİ LAZIM"
Samsunspor'a olan desteğin artması için futbolcuların daha güzel sonuçlar alıp daha çok gayret etmesi gerektiğini ifade eden Samsun Valisi İbrahim Şahin ise, "Sizlerle Samsun ve Samsunspor büyüyor. Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Bey'e Samsunspor'a yaptıkları için çok teşekkür ederiz. Son maçta Samsunspor müthiş bir performans sergiledi. İşte bu. Biz bunu istiyoruz dedik. Samsunlu başka bir şey istemiyor. Onun için de Samsunspor'un kendisine düşeni yapması lazım. Özellikle futbolcuların biraz daha gayret sarf etmeleri gerekiyor ki biz de iş adamlarına destek olun diyelim. Bir ara ümidimiz tükenmişti. Bırakın 1. Lig'e çıkmayı, küme mi düşeceğiz diye sorgulamaya başlamıştık. Son transferler bizi ciddi anlamda ümitlendirdi. 2 defa Süper Lig'e çıkarken direkten döndük. Her şey inşallah bundan sonra daha güzel olacak. Bu zamana kadar gösterdiğiniz desteği bundan sonra da göstermenizi bekliyorum" diye konuştu.
Toplantıya ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Turan Çakır, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Baro Başkanı Kerami Gürbüz, YEDAŞ Genel Müdürü Rıdvan Aktürk, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, diğer ilçe belediye başkanları, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü Güven Özyurt, İşadamları Cemal Yeşilyurt, Fahrettin Ulusoy ve birçok davetli katıldı.
(Erdi Demür /İHA)
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