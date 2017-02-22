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Samsunspor 'kural hatası' gerekçesiyle TFF'ye başvurdu
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Samsunspor 'kural hatası' gerekçesiyle TFF'ye başvurdu

Samsunspor Kulübü, Mersin İdmanyurdu maçında rakip takımın kullandığı penaltıda 'kural hatası' yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.

Samsunspor Kulübü, Mersin İdmanyurdu maçında rakip takımın kullandığı penaltıda "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvurdu.
Pazar günü sahasında Boluspor ile karşılaşacak Samsunspor, bu maçın hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenman ile sürdürdü. İlk olarak salonda çalışan kırmızı-beyazlılar, daha sonrasında çimlerin üzerine çıkarak istasyon ve taktik çalıştı. Sakatlığı bulunan Ahmet Burak Solakel takımla antrenmana katılmazken, kaleci Furkan Köse ise takımdan ayrı düz koşu yaptı. İlk 15 dakikası basına açık olan antrenman hücum çalışmasıyla devam etti.

"KAZANMAKTAN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"
İdman öncesinden açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Osman Özköylü, kazanmaktan başka çarelerinin olmadığı bir maça çıkacaklarını vurgulayarak, "Kazanma zorunluluğumuzun her geçen hafta arttığı haftalara girdik. Boluspor maçı bizim için 3 puandan başka bir düşüncenin olmadığı, sahadan mutlak galibiyetle ayrılmamız gereken maçlardan birisi. Play-off hedefi içerisinde olan iyi bir rakibe karşı oynayacağız. Son hafta oynadıkları maçı kazandılar. Biz de haftalardır oynadığımız iyi futbolu sonuca yansıtmak istiyoruz. Gerçekten bizim adımıza elzem bir şekilde 3 puanın alınması gerekiyor. Sahada yapılması gereken ne varsa yapacağız. Futbolcular saha da zaten ellerinden geleni yapıyor. Mersin İdmanyurdu maçında 10 kişiyle bile 540 pas yapmışız. Bu bir takımın maçı ne kadar kazanmak istediğinin en net göstergesidir. Aynı zamanda oyun anlayışının ne kadar sahaya yansıtmak istediğinin bir göstergesidir. İnşallah Boluspor maçında bu zamana kadar yaptığımızdan daha iyisini yapıp hem topa sahip olup hem de iyi mücadele edip rakibe fırsatlar vermeden maçı kazanmanın yollarını arayacağız. Başarılı olmak zorundayız. Üzerimizdeki bu şanssızlıkları kırıp atlatmak istiyoruz" dedi.

SAMSUNSPOR "KURAL HATASI" GEREKÇESİYLE FEDERASYONA BAŞVURDU
Öte yandan idman öncesinde Samsunspor Kulübü Başkanı Erkurt Tutu, Sportif Direktör Coşkun Zeren ve Teknik Direktör Osman Özköylü sahada mini bir toplantı yaptı. PFDK'ya sevk edilen konular hakkında yol haritası belirleyen üçlünün Mersin İdmanyurdu maçında rakip takımın kullandığı penaltıda "kural hatası" yapıldığı gerekçesiyle federasyona başvurduğu da öğrenildi.
(Erdi Demür / İHA)

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