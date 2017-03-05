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Samsunspor deplasmanda kazandı
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Samsunspor deplasmanda kazandı

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Samsunspor, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 23. haftasında Samsunspor, deplasmanda Denizlispor'u 1-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR
13. dakikada Murat'ın ara pasıyla ceza alanına giren Kone kötü vurunca top Lumu'nun önüne düştü, kaleciyle karşı karşıya kalan Lumu'nun vuruşu üstten auta gitti.
36. dakikada Abdülkerim'in sol kanattan ortasında Murat'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.
43. dakikada Hasan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Murat'ın vuruşunu Asil Kaan çeldi.
53. dakikada Ziya'nın pasıyla ceza alanı önüne kadar ilerleyen Berkan'ın yerden sert vuruşunda kaleciyi geçen top yan direği sıyırıp auta çıktı.
75. dakikada Hasan'ın pasında topla buluşan Murat'ın vuruşu kaleci Asil Kaan'dan döndü, dönen topu Gökay filelere gönderdi. 0-1
88. dakikada Kappel'in sağdan ortasında Yasin'in sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.

---KÜNYE---
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Gençerler xx, Erkan Akbulut xx
Denizlispor: Asil Kaan xx, Alperen x, Cenk xx, Ömer Alp xx, Kerem Can x, Burak xx, Kappel xx, Berkan x (İsmail dk. 57 x), Barış x (Anıl dk. 64 x), Ziya xx (Cihan dk. 75 x), Yasin x
Yedekler: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Andre Moritz, Şevki Çınar
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Samsunspor: Muyters xxx, Ekrem xx, Ndıaye xxx, Ercan xx, Abdülkerim xx, Kenan xx, Lumu xx (Gökay dk. 65 xxx), Göksu xx (Brands dk. 90+2 ?), Hasan xx, Murat xxx (Canberk dk. 89 ?), Kone xx
Yedekler: Bekir Sevgi, Fatih Kılıçkaya, Burhan Arman, Caner Koca
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Gol: Gökay (dk. 75) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Burak, Cenk (Denizlispor), Abdülkerim, Ercan, Gökay, Muyters (Samsunspor)

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