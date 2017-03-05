Samsunspor deplasmanda kazandı

MAÇTAN DAKİKALAR 13. dakikada Murat'ın ara pasıyla ceza alanına giren Kone kötü vurunca top Lumu'nun önüne düştü, kaleciyle karşı karşıya kalan Lumu'nun vuruşu üstten auta gitti. 36. dakikada Abdülkerim'in sol kanattan ortasında Murat'ın kafa vuruşu yandan auta çıktı. 43. dakikada Hasan'ın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Murat'ın vuruşunu Asil Kaan çeldi. 53. dakikada Ziya'nın pasıyla ceza alanı önüne kadar ilerleyen Berkan'ın yerden sert vuruşunda kaleciyi geçen top yan direği sıyırıp auta çıktı. 75. dakikada Hasan'ın pasında topla buluşan Murat'ın vuruşu kaleci Asil Kaan'dan döndü, dönen topu Gökay filelere gönderdi. 0-1 88. dakikada Kappel'in sağdan ortasında Yasin'in sert vuruşunu kaleci kornere çeldi.
---KÜNYE--- Stat: Denizli Atatürk Hakemler: Volkan Bayarslan xx, Serkan Gençerler xx, Erkan Akbulut xx Denizlispor: Asil Kaan xx, Alperen x, Cenk xx, Ömer Alp xx, Kerem Can x, Burak xx, Kappel xx, Berkan x (İsmail dk. 57 x), Barış x (Anıl dk. 64 x), Ziya xx (Cihan dk. 75 x), Yasin x Yedekler: Zeki Ayvaz, Taha Can Velioğlu, Andre Moritz, Şevki Çınar Teknik Direktör: Ali Tandoğan Samsunspor: Muyters xxx, Ekrem xx, Ndıaye xxx, Ercan xx, Abdülkerim xx, Kenan xx, Lumu xx (Gökay dk. 65 xxx), Göksu xx (Brands dk. 90+2 ?), Hasan xx, Murat xxx (Canberk dk. 89 ?), Kone xx Yedekler: Bekir Sevgi, Fatih Kılıçkaya, Burhan Arman, Caner Koca Teknik Direktör: Osman Özköylü Gol: Gökay (dk. 75) (Samsunspor) Sarı kartlar: Burak, Cenk (Denizlispor), Abdülkerim, Ercan, Gökay, Muyters (Samsunspor)
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