Samsunspor'dan farklı galibiyet

MAÇTAN DAKİKALAR 36. dakikada Mustafa Sevgi'nin ceza sahası karşısından kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kaleci Soner Şahin'de kaldı. 48. dakikada Halil İbrahim'in sağdan ortasında Boluspor ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Murat Gürbüzerol meşin yuvarlağı filelere yolladı. 1-0 60. dakikada Mustafa Sevgi'nin sağ çaprazdan aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak üst ağlarda kaldı. 70. dakikada Hasan'ın sol kanattan verdiği pası Kone filelere yolladı. 2-0 90+3. dakikada Kone'nin çaldığı topta Hasan Kılıç meşin yuvarlağı filelere yolladı. 3-0
---KÜNYE--- Stat: Samsun 19 Mayıs Hakemler: Suat Arslanboğa xx, Bülent Gökçü xx, Süleyman Özay xx Samsunspor: Muyters xx, Erkam Reşmen xx, Ercan x, Abdulkadir Bardakcı xx, Mustafa Sevgi xx, Hasan Kılıç xxx, Vedat Bora x (Halil İbrahim dk. 21 xx), Kenan Karışık xx, Kone xxx, Göksu Türkdoğan x (Gökay dk. 71 x), Murat Gürbüzerol xxx (Adiloviç dk. 87 ?) Yedekler: Bekir, Burhan, Kevin, Lumu Teknik Direktör: Osman Özköylü Boluspor: Soner x, Alim xx, Poepon xx, Ramazan xx, Abdülkadir x (Özgür dk. 63 x), Musa Sinan xx, Fatih Turan xx, Hakan Arslan xx, Yusuf Emre x (Andre Dos Santos dk. 46 xx), Jansen xx, Kadir Bekmezci x (Akabueze dk. 71 x) Yedekler: Erdi, Renato, Furkan, Burak Teknik Direktör: Fuat Çapa Goller: Murat Gürbüzerol (dk. 48), Kone (dk. 70), Hasan (dk. 90+3) (Samsunspor) Sarı kartlar: Halil İbrahim (Samsunspor), Kadir Bekmezci (Boluspor) (Erdi Demür - Kenan Akyüz / İHA)
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