Samsunspor'dan 10. transfer

Samsunspor, Türk asıllı Azeri futbolcu 27 yaşındaki Ufuk Budak ile sözleşme imzaladı.

Samsunspor, Türk asıllı Azeri futbolcu 27 yaşındaki Ufuk Budak ile sözleşme imzaladı.

Yaz transfer sezonunun en hızlı takımlarından olan Samsunspor, iç transferde Furkan Köse, Ercan Yazıcı'nın ardından Ekram Reşmen, Abddülkerim Bardakçı, Caner Koca, John Chibuike, Çağrı Ortakaya, Oğuz Gürbulak ve Hasan Hatipoğlu'nun ardından geçen sezonun ilk yarısını Süper Lig'de Kayserispor'da, 2. yarısını ise TFF 1. Lig'de Manisaspor'da geçiren ve 12 kez Azerbaycan Milli Takımı formasını giyen Ufuk Budak ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak toplamda 10. transferini yaptı.

Nuri Asan Tesisleri'nde gerçekleştirilen imza törenine Samsunspor Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh, Sportif Direktör Coşkun Zeren ve Ufuk Budak katıldı.

İmza töreninde konuşan Samsunspor Başkan Yardımcısı Ömer Çoruh, Ufuk'un Samsunspor'u seçmekte doğru tercih yaptığını, birlikte büyük başarıların altına imza atacaklarını söyledi.

2 yıllık sözleşmeye imza atan Ufuk Budak ise, "Samsunspor'a geldiğim için çok mutluyum. Çok büyük bir camia, kulübe geldim. Burası taraftarıyla birlikte tam bir futbol şehri. İnşallah başarılı oluruz. Takımımızı Süper Lig'e çıkartmak için oynayacağım. Her iki taraf için de hayırlısı olur inşallah" dedi.

Ufuk Budak, konuşmaların ardından kendisini 2 yıllığına kırmızı-beyazlı takıma bağlayan sözleşmeye imza atarak, Samsunspor flaması ile poz verdi.

(Erdi Demür / İHA)