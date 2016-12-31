Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Samsunspor'da sadece 3 oyuncu gol atabildi
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Samsunspor'da sadece 3 oyuncu gol atabildi

TFF 1. Lig'de kötü günler geçiren Samsunspor'da 27 oyuncudan sadece 3'ü gol atabildi.

TFF 1. Lig'de kötü günler geçiren Samsunspor'da 27 oyuncudan sadece 3'ü gol atabildi.

Samsunspor 2016-2017 sezonu ilk yarısında çok kötü sonuçlar alarak 2 galibiyet, 5 berberlik ve 9 mağlubiyet ile birlikte ilk yarıyı 17. sırada tamamladı. Bu karşılaşmalarda 6 gol atan kırmızı-beyazlılar, kalesinde ise 23 gol gördü.

Kırmızı-beyazlılar, ilk yarıda yediği 23 golle birlikte maç başına 1,44 gol yeme ortalaması tutturarak Mersin İdmanyurdu, Boluspor ve Manisaspor'un ardından ligde en fazla gol yiyen 4. takım oldu. Samsunspor, rakip filelere attığı 6 golle de ligde en az gol atan takım oldu. En son sırada yer alan Mersin İdmanyurdu ise rakip filelere 12 gol kaydetti. Kırmızı-beyazlılar ayrıca Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ile birlikte ligde en fazla üst üste mağlup gelme serisinin de sahibi oldu. 2 takım da 4 kez üst üste sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

Kale güven vermedi

Samsunspor sezona kalede Bekir Sevgi ile başladı. Sevgi görev aldığı 4 maçta 360 dakika görev alırken 4 gol yedi, 2 maçta ise kalesini gole kapattı. İlk 4 maçın ardından kaleyi devralan Furkan Köse ise 12 maçın tamamında 90 dakika forma giyerek bin 80 dakika görev yaptı. Furkan, bu maçların 4'ünde kalesini gole kaparken, 17 gol yedi.

Ousmane N'Diaye bütün maçlarda 90 dakika oynadı

Samsunspor'un en istikrarlı oyuncularından birisi olan Senegalli defans oyuncusu Ousmane N'Diaye, ligde 16 maçın tamamında da 90 dakika forma giyen 9 futbolcudan birisi oldu. N'Diaye 16 karşılaşmada skora katkı sağlamazken 3 kez sarı kart gördü.

Deneyimli savunmacı Fatih Kılıçkaya ise 12 maçta görev yaptı ve toplam 955 dakika sahada kaldı. Skora katkı sağlayamayan Kılıçkaya, 2 kez sarı kart gördü.

Sağ bek Canberk Aydın 12 maçta toplam 960 dakika görev aldı. Gol ve asist katkısı yapamayan Canberk, 2 kez sarı kart gördü.

Bu sezon sakatlıklar yüzünden pek şans bulamayan Ercan Yazıcı ise 8 karşılaşmada 556 dakika forma şansı buldu. Ercan skora katkı yapamazken 2 sarı kart gördü.

Genç oyunculardan Ramazan Özcan ligin ilk 3 maçında forma şansı buldu. Toplam 226 dakika görev yapan Ramazan, skor anlamında bir katkıda bulunamadı.

Ligde sadece 1 maçta forma giyen savunma oyuncusu Erdi Dikmen, 26 dakika görev aldığı Mersin İdmanyurdu maçında kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Samsunspor maçı deplasmanda 3-0 kaybetti.

16 maçın hepsinde forma giyen oyunculardan birisi olan Hasan Kılıç, toplamda bin 405 dakika görev yaptı. Hasan skora katkıda bulunamazken 1 kez sarı kart gördü.

Geçen seneyi Tepecikspor'da kiralık olarak geçiren Halil İbrahim Pekşen, bu sene oynanan 16 lig karşılaşmasında da forma giydi. Toplam 985 dakika forma giyen Halil İbrahim 2 gol atıp 3 de sarı kart gördü.

Takımın en golcü ismi olan Murat Gürbüzerol, takımın attığı 6 golün 3'ünü kaydetti. 16 maçın tamamında da forma giyen Gürbüzerol toplamda bin 418 dakika görev aldı. Gürbüzerol 1 kez de sarı kart gördü.

16 maçın tamamında forma giyen bir başka oyuncu olan Mehmet Çakır, toplamda bin 175 dakika sahada kaldı. Çakır, skora katkıda bulunamazken 2 kez sarı kart gördü.

13 maçta görev yapan Burhan Arman, süre aldığı bin 202 dakikada gol ve asist üretemezken 3 kez sarı kart gördü.

Takımın emektar oyuncularından olan Mustafa Sevgi 15 maçta bin 316 dakika forma giydi. Geçen sene gol ve asist açısından takımını taşıyan Sevgi bu sene ise sadece 1 gol atabildi.

Kırmızı-beyazlı ekipte kırmızı kart gören 2 futbolcudan birisi olan Demokratik Kongolu orta saha oyuncusu Distel Zola, görev yaptığı 11 maçta 732 dakika süre aldı. Golsüz biten Manisaspor maçında kırmızı kart gören Zola, skora katkıda bulunamazken 3 kez de sarı kart gördü.

Genç orta saha oyuncusu Berkay Polat, ligde 8 maçta toplam 125 dakika süre aldı. Berkay, süre aldığı maçlarda skora etki edemedi.

Samsunspor'da forma şansı bulan en geç oyuncu olan 16 yaşındaki Enes İslam İlkin, 2 karşılaşmada sonradan oyuna girerek 24 dakika görev aldı. Enes, bu karşılaşmalarda gol veya asist üretemedi.

Kırmızı-beyazlılarda en büyük hayal kırıklıklarından birisi olan oyuncu, forvette görev alan Alperen Pak oldu. Pak, 16 maçın tamamında görev yapıp bin 4 dakika sahada kalmasına rağmen gol ve asist anlamında takımına katkı sağlamadı.

Kırmızı-beyazlıların 6 golünün üçünü Murat Gürgüzerol, ikisini Halil İbrahim Pekşen ve birini de Mustafa Sevgi kaydetti.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Elektrik hatlarına siber saldırı girişimi
Uşaklı Emekli öğretmenden örnek davranış
Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Edip'in yeni yıl mesajı
Bitlis'te '15 Temmuz Şehitleri Halı Saha Futbol Turnuvası' sona erdi
Başkan Çelik'ten El Bab Gazisi'ne ziyaret
Yalova'da maçlar ertelendi
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
Yazıcıoğlu cinayetini Erdoğan'ın üstüne yıkmamı istediler!
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
Putin'in cevabı Obama'yı utandırdı!
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
BEDAŞ'tan flaş elektrik kesintisi açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
Çavuşoğlu'ndan çok net YPG ve El Nusra açıklaması
İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
İki genç askerimiz El Bab'da destan yazdı
Çılgın Bediş'in Banu'su evlendi!
Çılgın Bediş'in Banu'su evlendi!
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Elektrik hatlarına siber saldırı girişimi
Elektrik hatlarına siber saldırı girişimi
Uşaklı Emekli öğretmenden örnek davranış
Uşaklı Emekli öğretmenden örnek davranış
Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Edip'in yeni yıl mesajı
Bulanık İlçe Milli Eğitim Müdürü Edip'in yeni yıl mesajı
Bitlis'te '15 Temmuz Şehitleri Halı Saha Futbol Turnuvası' sona erdi
Bitlis'te '15 Temmuz Şehitleri Halı Saha Futbol Turnuvası' sona erdi
Başkan Çelik'ten El Bab Gazisi'ne ziyaret
Başkan Çelik'ten El Bab Gazisi'ne ziyaret
Yalova'da maçlar ertelendi
Yalova'da maçlar ertelendi
Kundakçı teröristlere operasyon anı kamerada
Kundakçı teröristlere operasyon anı kamerada
'Atatürk'ü kullananlar milletten korkanlardır'
'Atatürk'ü kullananlar milletten korkanlardır'
Otoyol yüzde 15, Boğaz köprüleri yüzde 48 zamlandı
Otoyol yüzde 15, Boğaz köprüleri yüzde 48 zamlandı
Galatasaray'a bir darbe de Cavanda'dan
Galatasaray'a bir darbe de Cavanda'dan
Uşak Ülkü Ocakları 'Sen de Medine İçin El Uzat' kampanyası başlattı
Uşak Ülkü Ocakları 'Sen de Medine İçin El Uzat' kampanyası başlattı
Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'den yeni yıl mesajı
Bakan Yardımcısı Fatih Çiftci'den yeni yıl mesajı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English