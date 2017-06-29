Samsunspor'da çifte imza

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Abdülkerim Bardakçı ve Oğuz Gürbulak'ı renklerine bağladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Abdülkerim Bardakçı ve Oğuz Gürbulak'ı renklerine bağladı.

Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde iki futbolcu için imza töreni düzenlendi. Samsunspor Kulübü 2. Başkanı Rüştü Araboğlu ve Samsunspor Sportif Direktörü Coşkun Zeren'in katıldığı imza töreninde Oğuz Gürbulak ile 2 yıllık, Abdülkerim Bardakçı ile de 1 yıllık sözleşme imzalandı.

2 değerli oyuncuyu daha transfer ettikleri için mutlu olduklarını belirten Rüştü Araboğlu, "Abdülkerim'i hepimiz tanıyoruz. Takımımızda olmasını istediğimiz oyunculardandı. Kendisi de fedakarlıkta bulundu ve bizi tercih etti. Oğuz da genç bir arkadaşımız. Konya Selçuklu'dan aramıza katıldı. Başarılı olacağına inanıyoruz. Her ikisine hoş geldiniz diyorum" dedi. w

Oğuz Gürbudak, "Ne kadar büyük bir camiaya geldiğimi ve sorumluluğumu biliyorum. Samsunspor'un başarısı için ter dökeceğim. İnşallah hep birlikte bu işi başarırız. Samsunspor'u hak ettiği yerlere taşırız. Ben de katkı vermek için elimden geleni yapacağım" açıklamasını yaptı.



"HEDEF ŞAMPİYONLUK"

Abdülkerim Bardakçı ise, "Samsunspor sevdiğim ve bildiğim bir camia. Geçen sene geldiğim zaman hedef ligde kalmaktı. Bunu başardık. Şimdi ise hedef şampiyonluk. İnşallah sezon sonunda bunu da başaracağız" diye konuştu.

Son olarak söz alan Coşkun Zeren'de, "Her iki arkadaşımızı da kazandığımız için çok mutluyum. Bildiğimiz ve takip ettiğimiz arkadaşlarımızdı. Bize çok katkı vereceklerine inanıyorum. Hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

Futbolcular, imza töreninin ardından Samsunspor bayrağı önünde poz verdi.

Prensip anlaşmasına varılan diğer oyuncu Ufuk Budak'ın ise akşam saatlerinde resmi sözleşmeyi imzalayacağı belirtildi.

