Samsunspor'da Alpay Özalan dönemi

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Teknik Direktör Alpay Özalan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

TFF 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, Teknik Direktör Alpay Özalan'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Daha önce ön görüşme yapılan Alpay Özalan, bugün Samsun'a geldi. Samsunspor Başkanı Erkurt Tutu ve yöneticilerle bir görüşme yapan Özalan, Samsunspor'la 3 yıllık sözleşme imzaladı. Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde taraflar imza atarak el sıkıştı. İmza töreninden önce bir konuşma yapan Samsunspor Başkan Yarımcısı Ömer Çoruh, Alpay Özalan ile başarılı olacaklarını söyledi.



"SAMSUNSPOR'U O ŞAŞALI, O BÜYÜK GÜNLERİNE ULAŞTIRMAK İÇİN SABIRSIZ VE HEYECANLIYIM"

Büyük bir camiaya geldiğini belirten Alpay Özalan, "Samsunspor camiasının ne kadar büyük olduğunu bilen bir insanım. Futbol oynadığımda Samsunspor'dan alınacak bir puanın bile ne kadar önemli olduğunu bilen bir insanım. Futbolla yatıp kalkan bir şehrin parçası olmaktan gurur duyuyorum. Savaşçı kişiliğimle koyduğum hedeflere ulaşmış bir insanım. Şehrin, kulübün beklentilerini biliyorum. Onların isteklerini yerine getirmek boynumuzun borcu. İnşallah hepimiz için hayırlısı olsun. Samsunspor'u o şaşalı, o büyük günlerine ulaştırmak için sabırsız ve heyecanlıyım" dedi.

Alpay Özalan ilk teknik direktörlük deneyimini geçen sezon Eskişehirspor'un başında yaşadı. Eskişehir'in başında 20 maça çıkan Özalan, bu süreçte 11 galibiyet, 5 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

(Kenan Akyüz /İHA)