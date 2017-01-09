09.01.2017 21:43 Samsun'un bazı ilçelerinde eğitime bir gün ara

Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitim-öğretime 10 Ocak Salı günü ara verildiği açıklandı. Samsun'da yoğun kar yağışı nedeniyle bazı ilçelerde eğitim-öğretime 10 Ocak Salı günü ara verildiği açıklandı.



Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yoğun kar yağışı nedeniyle, Asarcık, Ayvacık, Kavak, Terme, Vezirköprü ve Salıpazarı ilçelerinde 10 Ocak Salı günü eğitim-öğretime 1 gün ara verildi. Alaçam, Atakum, Bafra, Çarşamba ve 19 Mayıs ilçelerinde taşımalı eğitim veren okullarda, Canik ilçesindeki Başalan, Gökçepınar, Hacınaipli, Başkonak, Demirci, Dereler, Tuzaklı İlk ve Ortaokulu, Gödekli, Uluçayır Köroğlu, Düzardıç, Düvecik ve Devgeriş İlokulu, Gökalan İmam Hatip ve Başalan İmam Hatip Ortaokulu, İlkadım ilçesinde Çatkaya İlk ve Ortaokulunda 10 Ocak Salı günü eğitim öğretime ara verilirken, Ladik, Tekkeköy ve Yakakent ilçelerindeki okullarda ise eğitim öğretime devam edileceği belirtildi.

