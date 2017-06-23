Samsun şehidini uğurladı

Bitlisin Tatvan ilçesi Andere mevkisinde hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe (23) son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlisin Tatvan ilçesi Andere mevkisinde hain terör örgütü PKK ile çıkan çatışmada şehit olan Samsunlu Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe (23) son yolculuğuna uğurlandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesi Andere mevkisinde PKK ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada iki asker şehit olmuştu. Şehit olan askerlerden Piyade Uzman Çavuş Şuayip Şilepe'nin cenazesi Van Asayiş Kolordu Komutanlığında düzenlenen törenin ardından askeri uçakla Merzifon Havaalanına getirildi. Havaalanında gözyaşları içinde karşılanan şehit Şilepe, buradan memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesine getirildi.

3 yıllık Uzman Çavuş olan ve bekar olduğu öğrenilen 23 yaşındaki Şehit Şuayip Şilepe için baba ocağında helallik alındı. Alınan helalliğin ardından şehidin naaşı ilçede bulunan Köprülü Mehmet Paşa Camii'ne getirildi. Askeri törenle camiye getirilen şehit uzman çavuş için Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi.



BABA AYAKTA GÜÇLÜKLE DURABİLDİ

Oğlunun cenaze törenine polislerin kollarının arasında getirilen baba Nevrez Şilepe, ayakta durmakta zorlandı. Cuma namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri tören düzenlenen Şehit Uzman Çavuş Şuayip Şilepe, Karabük Mahallesi mezarlığına defnedildi.



BAKAN KILIÇ DA KATILDI

Cenazeye Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkan Vekili Erhan Usta, AK Parti Samsun Milletvekilleri Ahmet Demircan, Fuat Köktaş, Orhan Kırcalı ve Hasan Basri Kurt, CHP Samsun Milletvekilleri Kemal Zeybek ve Hayati Tekin, İlçe Kaymakamı Yunus Emre Altıner, OMÜ Rektörü Prof. Dr. Sait Bilgiç, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, Samsun İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, askeri erkan ve binlerce vatandaş katıldı.

(Adnan Aci - Şahin Binici /İHA)