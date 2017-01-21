Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Samsun şehidine ağladı
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Samsun şehidine ağladı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 5 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 5 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.
Sabah saatlerinde askeri uçakla Samsun'a getirilen Şehit Ramazan Taşkın'ın cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Selvi Sokak'taki baba evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Rıdvan Paşa Camii'ne getirilen Şehit Ramazan Taşkın'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak Göğceli Şehitliği'nde toprağa verildi.
Cenaze namazı öncesi şehidin annesi Zehra Taşkın ile şehidin ablası Tuba Taşkın Ağan, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Şehidin annesi ve ablasını şehidin babası Fazlı Taşkın ile kardeşi Resul Taşkın teselli etmeye çalıştı.
İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazına şehidin babası Fazlı, annesi Zehra, kardeşi Resul Taşkın ve abla Tuba Taşkın Ağan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Ünsal Ağaoğlu, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.
(Gökhan İçkilli-Kenan Akyüz / İHA)


Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
Samsun şehidine ağladı
Musul operasyonunda yeni gelişme
İstanbul'a 140 kilometrelik alternatif ulaşım güzergahı
Mülteci kampına bomba yüklü araç saldırısı
Tendürek Dağı'na havadan ve karadan operasyon
Jandarma ve Sahil Güvenlik'te başörtüsü yasağı kalktı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı!
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne roketatarlı saldırı!
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Muammer Güler için flaş karar!
Muammer Güler için flaş karar!
MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...
MHP'de toplu istifa! Sosyal medyadan duyurdular...
MHP'li Halaçoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
MHP'li Halaçoğlu'ndan flaş istifa açıklaması
Başbakan'dan flaş İstanbul saldırıları açıklaması
Başbakan'dan flaş İstanbul saldırıları açıklaması
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
Samsun şehidine ağladı
Samsun şehidine ağladı
Musul operasyonunda yeni gelişme
Musul operasyonunda yeni gelişme
İstanbul'a 140 kilometrelik alternatif ulaşım güzergahı
İstanbul'a 140 kilometrelik alternatif ulaşım güzergahı
Mülteci kampına bomba yüklü araç saldırısı
Mülteci kampına bomba yüklü araç saldırısı
Tendürek Dağı'na havadan ve karadan operasyon
Tendürek Dağı'na havadan ve karadan operasyon
Jandarma ve Sahil Güvenlik'te başörtüsü yasağı kalktı
Jandarma ve Sahil Güvenlik'te başörtüsü yasağı kalktı
Tramvayda çocuğunu kaybetti
Tramvayda çocuğunu kaybetti
Tavukhane çatısı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı
Tavukhane çatısı çöktü: 1 ölü, 3 yaralı
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatman koltuğuna oturdu
Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti saldırganının kimliği belirlendi
Emniyet Müdürlüğü ve AK Parti saldırganının kimliği belirlendi
Sergen Yalçın: İyi mücadele ettik
Sergen Yalçın: İyi mücadele ettik
Tolunay Kafkas: Rakibimizi kendimize yaklaştırmadık
Tolunay Kafkas: Rakibimizi kendimize yaklaştırmadık

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English