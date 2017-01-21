Samsun şehidine ağladı

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 5 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nda El-Bab'da terör örgütü DEAŞ tarafından bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda şehit düşen 5 askerden biri olan Piyade Uzman Onbaşı Ramazan Taşkın, memleketi Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı.

Sabah saatlerinde askeri uçakla Samsun'a getirilen Şehit Ramazan Taşkın'ın cenazesi ilk olarak helallik alınmak üzere Çarşamba ilçesi Sarıcalı Mahallesi Selvi Sokak'taki baba evine getirildi. Burada helallik alındıktan sonra Rıdvan Paşa Camii'ne getirilen Şehit Ramazan Taşkın'ın cenazesi, ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından top arabasına konularak Göğceli Şehitliği'nde toprağa verildi.

Cenaze namazı öncesi şehidin annesi Zehra Taşkın ile şehidin ablası Tuba Taşkın Ağan, şehidin tabutuna sarılarak gözyaşları döktü. Şehidin annesi ve ablasını şehidin babası Fazlı Taşkın ile kardeşi Resul Taşkın teselli etmeye çalıştı.

İl Müftüsü Veysel Çakı'nın kıldırdığı cenaze namazına şehidin babası Fazlı, annesi Zehra, kardeşi Resul Taşkın ve abla Tuba Taşkın Ağan'ın yanı sıra Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Samsun Valisi İbrahim Şahin, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, AK Parti Samsun Milletvekilleri Fuat Köktaş ve Orhan Kırcalı, MHP Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta, CHP Samsun Milletvekili Kemal Zeybek, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, İl Jandarma Komutanı J.Kd.Alb. Ünsal Ağaoğlu, Çarşamba Kaymakamı Mustafa Güney, Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar, Atakum Belediye Başkanı İshak Taşçı, İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Canik Belediye Başkanı Osman Genç, Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, AK Parti İl Başkanı Muharrem Göksel, askeri erkan, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri, şehit yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(Gökhan İçkilli-Kenan Akyüz / İHA)