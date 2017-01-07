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Samsun Kent Müzesi'ni 150 bin kişi gezdi
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Samsun Kent Müzesi'ni 150 bin kişi gezdi

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi Çamaş, 2016 yılında Samsun Kent Müzesi'ni 150 bin, açıldığı günden bu yana ise toplam 300 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi Çamaş, 2016 yılında Samsun Kent Müzesi'ni 150 bin, açıldığı günden bu yana ise toplam 300 bini aşkın kişinin ziyaret ettiğini söyledi.

Açılışının ardından 4 yıl gibi bir süre geçmesine rağmen Avrupa'dan ve dünyadan birçok ödüle layık görülen Samsun Kent Müzesi'ni ziyaret edenlerin sayısı her geçen gün artıyor. Açıldığı ilk 3 yılda toplam 150 bin ziyaretçinin akınına uğrayan müze, 2016 yılında ise ilk 3 yıllık ziyaretçi sayısını 1 senede yakaladı. Müzenin birçok kez örnek gösterildiğini ifade eden Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Necmi Çamaş, "Müze, Tarihi Kentler Birliği tarafından 2015 yılında jüri özel ödülüne layık görüldü. Ama en önemli ödülü şu anda dünya müze otoriteleri tarafından kurulan Avrupa Kent Müzeleri Akademisi'nin her yıl düzenlemiş olduğu Avrupa Kent Müzeleri Akademileri Yarışması'nda dünyanın en iyi 6 müzesinden birisi olduk. Avrupa Müze Akademisi'nin dünya haritası üzerindeki işaretli müzelerine baktığımızda Türkiye'den kent müzesi adına sadece Samsun Kent Müzesi'ni görebilirsiniz. Samsun Kent Müzesi Türkiye'de klasik müzecilik anlayışının dışına çıkmış, konu anlatımları, sergileme üniteleri ve anlatılanların sloganlaştırıldığı kendine özgü bir kent müzesi kimliğini taşımaktadır" dedi.

"2016 yılında 150 bin ziyaretçi akın etti"

Müzeye olan ilginin sürekli arttığının altını çizen Başkan Necmi Çamaş, "Müze, Türkiye'de kendi ölçeğindeki müzelerle kıyaslandığında çok önemli bir ivme kat etti. 2013 yılından bu zamana kadar yaklaşık 300 bin civarında ziyaretçi kabul ettik. Sadece 2016 yılında ise ziyaretçi sayısı 150 bin civarında oldu. Türkiye'deki müze ziyaretçi oranlarıyla kıyaslandığında önemli bir rakam olarak karşımızda durmaktadır" diye konuştu.

"15 bin yıllık Samsun tarihi bu müzede"

15 bin yıl öncesinden kurtuluş mücadelesine, Kurtuluş Mücadelesi'nden bugüne kadar Samsun yaşayışlarının tümünün bu müzede olduğunu vurgulayan Necmi Çamaş, "Samsun'a gelen birisi Samsun'un her şeyini öğrenmek ister. Bir medeniyete sahip olmuş coğrafyadaki yaşanabilecek her türlü unsurları içinde barındıran bir kent müzesi bu. Müzenin girişinden itibaren yaklaşık '15 bin yıllık geçmişin arkasına yaslanırım' cümlesinin altında Bizansı da yaşadım, Roma'yı da, Selçuklu'yu da yaşadım, Osmanlı'yı da. 'Kurtuluşa giden yolda ilk adımın atıldığı kentim ben' diyoruz. Oradan başlayıp, Samsun'un kendi alanında yaşanmışlıklarından başlayıp Kent Müzesi'nde şiirsel bir anlatımla sergilenebilir unsurlarını görebilirsiniz" şeklinde konuştu.

"Yaşayan Kent, Yaşayan Müze"

Müzenin yaşaması için insanların ziyaret etmesi gerektiğini açıklayan Çamaş, sözlerini söyle bitirdi: "Biz müzemizin sloganını 'Yaşayan Kent, Yaşayan Müze' koyduk. Çocuklarımızla, gençlerimizle, yaşlılarımızla Bütün Samsun halkıyla büyüyüp gelişmeyi istiyoruz. Kendisine ait bir şeyler görmek isteyen, atalarına ait eserleri görmek isteyen, onların doğduğu, büyüdüğü, yürüdüğü yolları görmek isteyen, onların yemek yediği sofrayı görmek isteyen, Milli Mücadele hatıralarını hissetmek isteyen herkesi, müzesini yaşatmak isteyen herkesi Samsun Büyükşehir Belediyesi Kent Müzesi'ne bekliyoruz."
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