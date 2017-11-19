19.11.2017 15:15 Samsun'dan gol sesi çıkmadı

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Samsunspor, sahasında Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı. TFF 1. Lig'in 12. haftasında Samsunspor, sahasında Adanaspor ile 0-0 berabere kaldı.



MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakikada Guaye'nin ceza sahası sol çaprazından yaptığı vuruşu kaleci Furkan kornere çeldi.

14. dakikada Guaye'nin pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Bekir'in şutunu kaleci uzaklaştırdı.

31. dakikada Halil'in pasında Samaras topun üstünden atladı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Chibuike'nin yakın mesafeden şutunu kaleci İrfan kurtardı.

90. dakikada ceza sahasında topla buluşan Samaras meşin yuvarlağı boş kaleye gönderemedi.



---KÜNYE---

Stat: Samsun 19 Mayıs

Hakemler: Erkan Engin xx, Deniz Turgut xx, Emin Yıldırım xx

Samsunspor: Furkan Köse xx, Hasan Hatipoğlu xx, Ufuk Budak xx, Abdülkerim Bardakçı xx, Erkam Reşmen xx, Chibuike xx, Oğuz Gürbulak xx, Halil Pekşen x (Ömer dk. 46 x), Gökay İravul x (Ramazan dk. 78 x), Ayite xx, Angan x (Samaras dk. 30 x)

Yedekler: Sifakis, Ercan, Ahmet Burak, Samed, Enes, Göksu, Muhammet

Teknik Direktör: Engin İpekoğlu

Adanaspor: İrfan Can xx, Gökhan Süzen x (Diniz dk. 86 ?), Onur Akbay xx, Didi xx, Oğuz Ayanoğlu x (Sercan dk. 79 x), Tevfik Altındağ xx, Renan xx, Koman xx, Bekir Yılmaz xx, Guaye xx, Bahattin Köse x (Abdülaziz dk. 71 x)

Yedekler: Hayrullah, Ahmet, Uğur, Yakup

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Sarı kartlar: Abdülkerim, Ramazan (Samsunspor), Tevfik, Renan, Koman (Adanaspor)



