03.01.2017 18:52 Samsun'da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 2 adli kontrol

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla adliyeye sevk edilen 1 kişi tutuklanırken, 2 kişi ise mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastanebaşı mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri alınan istihbarat doğrultusunda, uyuşturucu sattığı iddia edilen 19 yaşındaki K.K.'yi takibe aldı. Ekipleri fark eden K.K. elinde bulunan 1 paket bonzaiyi yere attı. K.K. gözaltına alındı. Aynı sokak üzerinde uyuşturucu sattıkları iddia edilen R.K.(24) de elindeki 1 içimlik bonzai paketini yere atınca yakalandı. Yine aynı sokakta bulunan C.Ç.'nin (20) üzerinde yapılan aramada 2 paket satışa hazır bonzai ele geçti.



Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi, "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren K.K. tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevi'ne gönderilirken, R.K. ve C.Ç. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

