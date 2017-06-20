Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 8 gözaltı

Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 8 kişi gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik yaklaşık 3 aydır sürdürülen çalışmalar sonucu bugün Samsun il merkez ile Çarşamba ilçesinde 13 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda gözaltına alınan 8 kişi ile birlikte paketler halinde satışa hazır 1470 gram esrar maddesi, bir miktar bonzai ve 6 adet ecstasy hap ele geçirildi. Narkotik dedektif köpeğinin de görev aldığı operasyonda uyuşturucunun bir kısmı paket halinde samanlıkta bulunan çamaşır makinesinin deterjan kısmında çıkması dikkat çekti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. (Muammer Ay /İHA)
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