15.11.2017 11:26 Samsun'da trafik kazaları MOBESE'de

Samsun'da MOBESE kameralarına yansıyan bazı trafik kazaları dehşete düşürdü. Samsun'da MOBESE kameralarına yansıyan bazı trafik kazaları dehşete düşürdü.

Kavşak noktalarında meydana gelen trafik kazalarında ilginç görüntüler ortaya çıktı. Atakum ilçesi Nişantaşı Caddesi ile Atatürk Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana gelen kazada, beton mikseri çarptığı bir otomobili metrelerce sürüklüyor.

İlkadım ilçesi Fuar Caddesi ile Kurtuluş Bulvarı'nın kesiştiği kavşakta meydana gelen diğer kazada, Fuar Caddesi'nden Atakum istikametine giden bir otomobil karşı şeride geçerek ışıklarda bekleyen bir dolmuşa hızla çarpıyor.

MOBESE kameralarına yansıyan diğer bir kaza ise Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı Televizyon Sapağında meydana geldi. Sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıkarak önce aydınlatma direğini parçalıyor, ardından da metrelerce sürükleniyor.

Kazaların yaralamalı olarak atlatıldığı öğrenildi.



